Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S&P 500 a legnagyobb piaci értékkel rendelkező amerikai cégeket tömöríti.","shortLead":"Az S&P 500 a legnagyobb piaci értékkel rendelkező amerikai cégeket tömöríti.","id":"20201117_A_Tesla_bekerul_az_egyik_legfontosabb_tozsdei_indexbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41801aa8-b799-4952-8436-678e816be212","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_A_Tesla_bekerul_az_egyik_legfontosabb_tozsdei_indexbe","timestamp":"2020. november. 17. 16:37","title":"A Tesla bekerül az egyik legfontosabb tőzsdei indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában. Varga Judit szerint kérdések helyett unalomig ismert vádaskodást, elfogultságot és liberális lózungokat kapott. Az interjú közben azonban néhány esetben nem konkrétan a feltett kérdésre válaszolt, inkább a jól ismert kormányzati kommunikációs fogásokat alkalmazta, ahogy erre a riporter is emlékeztette. Megnéztük a teljes interjút, hogy önnek már ne kelljen. ","shortLead":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában...","id":"20201118_Varga_Judit_BBC_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62658897-adc2-46b4-bed8-2d5e53c64ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Varga_Judit_BBC_interju","timestamp":"2020. november. 18. 12:10","title":"Ilyen, amikor Varga Judit valódi újságírói kérdéseket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt a válságos brit politikai helyzettel és saját betegségével is megküzdő Boris Johnson brit kormányfőről forgat tévés produkciót Michael Winterbottom.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt a válságos brit politikai helyzettel és saját betegségével is megküzdő Boris Johnson brit...","id":"20201117_Tevefilm_keszul_a_koronavirusos_Boris_Johnsonrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a241c8d2-b327-4bc5-a2db-86d7997ec8b1","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Tevefilm_keszul_a_koronavirusos_Boris_Johnsonrol","timestamp":"2020. november. 17. 09:24","title":"Tévéfilm készül a koronavírussal is megküzdő Boris Johnsonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","shortLead":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","id":"20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e831cf6-4c78-44a2-bdf3-df88dc9c94f3","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:01","title":"Pogány Judit nem lép színpadra, amíg tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","shortLead":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","id":"20201118_Az_M1es_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae389da-f9b5-4754-882a-1fcadf75054c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Az_M1es_gazolas","timestamp":"2020. november. 18. 07:19","title":"Az M1-esen gyalogolt egy 20 éves férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Visszavonatná a szabadkígyósi Wenckheim-kastély átadásáról szóló javaslatot a térség fideszes képviselője. Herczeg Tamás hétfőn éjjel erről nyújtott be módosító indítványt.","shortLead":"Visszavonatná a szabadkígyósi Wenckheim-kastély átadásáról szóló javaslatot a térség fideszes képviselője. Herczeg...","id":"20201117_Szabadkigyosi_kastely_A_bekesi_fideszes_parlamenti_kepviselo_levetetne_napirendrol_a_kastely_atadasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bb287-9d55-4836-b49c-df0b885ac590","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Szabadkigyosi_kastely_A_bekesi_fideszes_parlamenti_kepviselo_levetetne_napirendrol_a_kastely_atadasat","timestamp":"2020. november. 17. 11:48","title":"A békési fideszes képviselő is szembemegy a szabadkígyósi kastélyra vonatkozó előterjesztéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87 milliárd forintot besöprő Mészáros Lőrincnek sem kellene adót fizetnie jövőre bizonyos cégei után. Az önkormányzatok jelentős része meg belerokkanna az újabb elvonásba.","shortLead":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87...","id":"20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d90db-d29e-4ecf-a989-571ee80445f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","timestamp":"2020. november. 17. 17:00","title":"Parragh László ötlete alapján Mészáros Lőrinc több cége is mentesülne az iparűzési adó alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","shortLead":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","id":"20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea1f9cc-c715-448a-bb95-9a994248b0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","timestamp":"2020. november. 17. 11:29","title":"Lábbal kéne megnyomni a gyalogátkelőknél a gombot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]