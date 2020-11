Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","shortLead":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","id":"20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c915c-58e6-418f-ab81-4e8f438a3b2f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 16. 15:55","title":"Magyar céget vesz a Cisco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb kereskedőjével, az Amazonnal venné fel a versenyt. ","shortLead":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb...","id":"202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9791bf-58b8-4b21-ab73-f2e4880830e6","keywords":null,"link":"/360/202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","timestamp":"2020. november. 17. 12:00","title":"Európában is megnyitott a kis könyvesboltok megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a400bb-a3df-4958-8357-b5991a646b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt 59 autóst kaptak el a Tolna megyei rendőrök gyorshajtás miatt.","shortLead":"Néhány óra alatt 59 autóst kaptak el a Tolna megyei rendőrök gyorshajtás miatt.","id":"20201117_200_kmh_felett_Tolna_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a400bb-a3df-4958-8357-b5991a646b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b824f428-d6a2-42d5-9423-81b47982b33c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_200_kmh_felett_Tolna_megye","timestamp":"2020. november. 17. 17:38","title":"Elég volt pár óra ellenőrzés, hogy jöjjön egy 200 km/h felett hajtó autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő telefonjaként, Oppo X 2021 néven mutatta meg új koncepcióját a kínai mobilgyártó.","shortLead":"A jövő telefonjaként, Oppo X 2021 néven mutatta meg új koncepcióját a kínai mobilgyártó.","id":"20201117_oppo_x_2021_feltekerheto_kijelzo_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0477175-f782-4d6c-a441-8843e2fd6954","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_oppo_x_2021_feltekerheto_kijelzo_telefon","timestamp":"2020. november. 17. 12:03","title":"Kinyújtható, feltekerhető kijelzős mobilt villantott az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","shortLead":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","id":"20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0e5a50-d301-4675-b1bc-0b8f42582510","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","timestamp":"2020. november. 17. 21:30","title":"Kiugrott az ötödikről egy szombathelyi nő, miután kórházba utalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosok tiltakozása után alapjaiban írhatta át az egészségügyi jogállásról szóló törvényt a kormány a végrehajtási rendelettel, azonban az még nem nyilvános. Annak ellenére sem, hogy a törvény nagy része csütörtökön hatályba lép. ","shortLead":"Az orvosok tiltakozása után alapjaiban írhatta át az egészségügyi jogállásról szóló törvényt a kormány a végrehajtási...","id":"20201117_kormany_egeszsegugy_jogallasi_torveny_szerzodes_orban_kasler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be6dc02-5480-42e4-aeec-cf8f3f6634c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_kormany_egeszsegugy_jogallasi_torveny_szerzodes_orban_kasler","timestamp":"2020. november. 17. 17:06","title":"Meghátrálhatott a kormány az orvosok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb családfelfogásáról is.","shortLead":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb...","id":"20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a34f09-5919-480d-8bc1-c9ab6bc132e4","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","timestamp":"2020. november. 16. 15:27","title":"Beer Miklós: A vallásszabadság eszméje megköveteli az egyház és az állam szétválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","shortLead":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","id":"20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f8a65-52d8-4cd1-8572-d157eb1ea3d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","timestamp":"2020. november. 18. 12:16","title":"A fagyos sárban tartotta 34 kutyáját, külföldiek buktatták le az állatkínzó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]