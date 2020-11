Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja lehet kialakulóban.","shortLead":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja...","id":"20201117_oroszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2dc3d9-7d5d-4ad1-9bc2-d7eced53274e","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 16:41","title":"Oroszországban rekordot döntött a járványban meghaltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki is nyitották a szakemberek.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki...","id":"20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a23510-a63d-4647-989c-db93b04cacd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","timestamp":"2020. november. 17. 09:33","title":"Videón, ahogy kinyitják a nemrég talált 2500 éves szarkofágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és épületfoglalással reagáltak.","shortLead":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és...","id":"20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec33b92-8a2f-465b-9654-e8ac53efb80d","keywords":null,"link":"/360/20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","timestamp":"2020. november. 17. 11:05","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Van, ahol a járvány alatt is próbálnak pénzt húzni a diákokból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6913f8f-1db3-4ac5-99a8-717365d3224f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tél nem a kertészkedés időszaka, de még aki a balkonon kertészkedne, azt sem segíti a napfény hiánya és a hideg idő. Nem lehetetlen azonban ilyenkor sem az, hogy friss fűszernövény, zöldség teremjen otthon, ehhez kínálunk ötleteket.","shortLead":"A tél nem a kertészkedés időszaka, de még aki a balkonon kertészkedne, azt sem segíti a napfény hiánya és a hideg idő...","id":"20201118_belteri_kerteszkedes_hidroponia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6913f8f-1db3-4ac5-99a8-717365d3224f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a3a8a2-71b8-4abc-81e5-2042b3963640","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_belteri_kerteszkedes_hidroponia","timestamp":"2020. november. 18. 18:00","title":"Közelgő tél, sötét lakás: hogyan lehet ide burjánzó kertet varázsolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c942c7a-66a5-42ad-9703-221709f42ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szent Istvánnak emléket állító érmét közel egymillió forintért lehet megvásárolni.","shortLead":"A Szent Istvánnak emléket állító érmét közel egymillió forintért lehet megvásárolni.","id":"20201117_Felmillio_forintos_ermet_is_kibocsat_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c942c7a-66a5-42ad-9703-221709f42ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef18c41-4a57-49fe-81d4-1b2831d98d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Felmillio_forintos_ermet_is_kibocsat_a_jegybank","timestamp":"2020. november. 17. 20:28","title":"Félmillió forintos érmét is kibocsát a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A \"Minden élet számít\" névre hallgató kampány az intézkedésekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A \"Minden élet számít\" névre hallgató kampány az intézkedésekre hívja fel a figyelmet.","id":"20201118_tajekoztato_kampany_minden_elet_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e9e03-9593-4252-a042-741b9b85f9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_tajekoztato_kampany_minden_elet_szamit","timestamp":"2020. november. 18. 16:24","title":"Kormányzati tájékoztató indul Orbán napok óta ismételgetett mondatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új kutatása.","shortLead":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új...","id":"20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f720c80-0301-4931-b7eb-c96561e8f5be","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","timestamp":"2020. november. 18. 11:33","title":"Hogyan lehet 2 órán belül lefutni a maratont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket feljutott az A-ligába, egyben esélyt szerzett a világbajnoki pótselejtezőre.","shortLead":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket...","id":"20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a27d96b-9e87-4c6b-a19a-d9dda6c149c6","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","timestamp":"2020. november. 18. 20:42","title":"Magyarország-Törökország 2-0, csoportgyőztes a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]