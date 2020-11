Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","shortLead":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","id":"20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00da378e-854a-4f42-b6f8-337304016484","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"Hiánycikk lett az orvosi oxigén Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével próbálnak álomba merülni. ","shortLead":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével...","id":"202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccb2f31-ff22-4395-9e68-0b50beb8f74a","keywords":null,"link":"/360/202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Tévedés lehet, hogy a fehér zaj jót tesz az alvásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d297b4b-94e2-44b3-b03c-7bceebe4703d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lett a művészet megszállottja, a XX. század egyik legünnepeltebb mecénása Peggy Guggenheim? 5x1 perc alatt megmutatjuk.","shortLead":"Hogyan lett a művészet megszállottja, a XX. század egyik legünnepeltebb mecénása Peggy Guggenheim? 5x1 perc alatt...","id":"202046_peggy_guggenheim__gyujtoszenvedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d297b4b-94e2-44b3-b03c-7bceebe4703d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663e2d98-ec95-46e0-a3ba-6894c468d11f","keywords":null,"link":"/360/202046_peggy_guggenheim__gyujtoszenvedely","timestamp":"2020. november. 17. 17:00","title":"\"Háztartási kellékekkel\" kezdte, felbecsülhetetlen értékű műgyűjteményig jutott Peggy Guggenheim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","shortLead":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","id":"20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a35b89-57eb-4f89-b8fa-ea0b173cf8f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","timestamp":"2020. november. 17. 15:25","title":"Dízelmotor nélkül: itt a felfrissített Nissan Micra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól tart, hogy az azeri–örmény összecsapások tanulságai számukra is kedvezőtlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól...","id":"20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89103950-a33b-472b-8b18-c51c0e698c03","keywords":null,"link":"/360/20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. november. 18. 16:00","title":"Az örmények nem az azeri túlerő, hanem az oroszok miatt vesztettek a karabahi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87 milliárd forintot besöprő Mészáros Lőrincnek sem kellene adót fizetnie jövőre bizonyos cégei után. Az önkormányzatok jelentős része meg belerokkanna az újabb elvonásba.","shortLead":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87...","id":"20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d90db-d29e-4ecf-a989-571ee80445f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","timestamp":"2020. november. 17. 17:00","title":"Parragh László ötlete alapján Mészáros Lőrinc több cége is mentesülne az iparűzési adó alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pihentesd a Dokit nevű kezdeményezés csapata újabb felhívást tett közzé: a második hullámban is sok egészségügyi dolgozónak lenne szüksége olyan ideiglenes lakásra, ahol nem veszélyeztet másokat, legfőképp a családját. ","shortLead":"A Pihentesd a Dokit nevű kezdeményezés csapata újabb felhívást tett közzé: a második hullámban is sok egészségügyi...","id":"20201118_Covidosztalyokon_dolgozok_kerik_ujra_a_lakastulajdonosok_segitseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f356a23-7db3-4e7e-b0c6-df4857f2096e","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Covidosztalyokon_dolgozok_kerik_ujra_a_lakastulajdonosok_segitseget","timestamp":"2020. november. 18. 16:23","title":"Covid-osztályokon dolgozók kérik újra a lakástulajdonosok segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","shortLead":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","id":"20201118_alkotmanymodositas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430d7882-581a-41a9-95eb-fb3206061986","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_alkotmanymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 18. 07:09","title":"Az alkotmánymódosításról és a választási törvényről is tárgyal a parlament szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]