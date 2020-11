A kórházi, tömegközlekedési és lakásokkal, lakhatással kapcsolatos fejlesztéseket tartják a három legfontosabbnak a budapestiek az előttünk álló időszakban – írja a Portfolio. A lap felkérésére a piackutatásra szakosodott NRC Kft. végzett reprezentatív felmérést. Ebből az is kiderül, a negyedik és ötödik legfontosabb a fővárosiaknak a minőségi zöldfelületek és közparkok kialakítása, illetve az út- és hídépítés.

A tömegközlekedés tervezett fejlesztései között a legnépszerűbb a HÉV járműparkjának cseréje, ezt követi a Dél-Buda irányába tartó fonódó villamos projektje. Népszerűek továbbá a rozsdaövezetbe tervezett új lakóingatlanok és az új építésű lakások kormányzati áfacsökkentése is.

Az elmúlt évtized legalacsonyabb támogatottsággal bíró nagy fejlesztése Budapesten a Puskás Aréna.

Példátlan az egyetértés arról, hogy a kormánynak és Budapestnek közösen kell dolgoznia a megvalósításon: 95,7 százalék szerint a főpolgármesternek és a kormánynak együtt kell működnie akkor is, ha politikai vitáik vannak, 94,9 százalék szerint párbeszédet kell folytatniuk akkor is, ha más pártok támogatják őket. A megkérdezetteknek elege van Orbán Viktor miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vitájából is:

A válaszadók 93 százaléka gondolja úgy, hogy a fővárosi és a kormányzati vezetőknek kifogások keresése helyett az a dolguk, hogy megoldásokat találjanak a budapesti problémákra.

Hasonlóan magas azok aránya, akik elutasítják ennek adóemelés mellett történő megvalósítását, illetve sürgetik a munkahelyek együttműködés mellett történő védelmét.

100-ból csak 19 megkérdezett támogatja azt, hogy a Főváros a koronavírus gazdasági következményei miatt az eladósodás kockázatával járó nagy összegű hitelt vegyen fel.