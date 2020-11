Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1a38324-0a83-4d18-90d2-7a0c4a565e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 320 GB-nyi GPU memóriával vértezve fel az Nvidia a legújabb számítógépét, ami a cég szerint egy adatközpont számítási kapacitásával ér fel.","shortLead":"Összesen 320 GB-nyi GPU memóriával vértezve fel az Nvidia a legújabb számítógépét, ami a cég szerint egy adatközpont...","id":"20201118_nvidia_dgx_station_a100_gpu_grafikus_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a38324-0a83-4d18-90d2-7a0c4a565e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5dc0e3-de6c-42ec-bb09-5a56480c69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_nvidia_dgx_station_a100_gpu_grafikus_processzor","timestamp":"2020. november. 18. 17:03","title":"Bivalyerős számítógépet készített az Nvidia, négy grafikus processzort pakolt bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87 milliárd forintot besöprő Mészáros Lőrincnek sem kellene adót fizetnie jövőre bizonyos cégei után. Az önkormányzatok jelentős része meg belerokkanna az újabb elvonásba.","shortLead":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87...","id":"20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d90db-d29e-4ecf-a989-571ee80445f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","timestamp":"2020. november. 17. 17:00","title":"Parragh László ötlete alapján Mészáros Lőrinc több cége is mentesülne az iparűzési adó alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.","shortLead":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik...","id":"20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e34bf2-57b8-4472-a4b6-4611f3d1a108","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 10:34","title":"Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa47ad51-84cc-418c-9436-62c085e62f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újjáépülő Stöckl-lépcső folytatása lesz a Tabáni lift, ugyanaz a két cég is végezheti a munkákat.","shortLead":"Az újjáépülő Stöckl-lépcső folytatása lesz a Tabáni lift, ugyanaz a két cég is végezheti a munkákat.","id":"20201117_var_lift_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa47ad51-84cc-418c-9436-62c085e62f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c234293e-f7ac-4a3b-9658-9e0e1f0d5cad","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_var_lift_epitkezes","timestamp":"2020. november. 17. 13:19","title":"842 millió forintból építtetnek liftet a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített sportos kompakt divatterepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet.","shortLead":"A felfrissített sportos kompakt divatterepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet.","id":"20201117_meregzsak_megerkezett_a_300_loeros_uj_audi_sq2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7ff64-5910-486d-ab33-da27927e3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_meregzsak_megerkezett_a_300_loeros_uj_audi_sq2","timestamp":"2020. november. 17. 16:08","title":"Méregzsák: megérkezett a 300 lóerős új Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetszennyező és költséges eljárások helyett mikroorganizmusokkal is lehet újrahasznosítani a szemetet. Az értékes fémeket tartalmazó e-hulladékra már ipari szintű eljárást is kidolgoztak.","shortLead":"Környezetszennyező és költséges eljárások helyett mikroorganizmusokkal is lehet újrahasznosítani a szemetet. Az értékes...","id":"202046__bioreciklalas__alaplap_es_palackfalok__elo_oldoszer__kivagjak_arezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edefd5bc-8fff-478e-b3a5-2bea32814598","keywords":null,"link":"/360/202046__bioreciklalas__alaplap_es_palackfalok__elo_oldoszer__kivagjak_arezet","timestamp":"2020. november. 17. 13:00","title":"Most már nagyon csinálni kellene valamit az e-szeméttel, hamarosan elfogyhat több fém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0123fbdf-6f23-42b7-b3e9-7e1722f72042","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között az EU úgynevezett Általános Ügyek Tanácsában, amelyen az európaügyi miniszterek vettek részt. A vitában a jogállamisági feltételrendszer alkalmazása mellett 13, ellene pedig 2 tagállam érvelt.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között...","id":"20201117_Varga_Judit_Magyarorszagot_ki_akarjak_eheztetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0123fbdf-6f23-42b7-b3e9-7e1722f72042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943de5c7-66e9-4a89-82cd-3b7c38776150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Varga_Judit_Magyarorszagot_ki_akarjak_eheztetni","timestamp":"2020. november. 17. 18:47","title":"Varga Judit: Magyarországot ki akarják éheztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével próbálnak álomba merülni. ","shortLead":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével...","id":"202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccb2f31-ff22-4395-9e68-0b50beb8f74a","keywords":null,"link":"/360/202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Tévedés lehet, hogy a fehér zaj jót tesz az alvásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]