[{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg, melyik egyetem hova került a toplistán a HVG Rangsor – Diploma 2021 című, most megjelenő kiadványban.","shortLead":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg...","id":"20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18656a1-9c97-41f7-8efa-db86c1a332bf","keywords":null,"link":"/360/20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","timestamp":"2020. november. 20. 06:35","title":"Kiváló oktatók, kiváló hallgatók – a 10 legjobb egyetem a HVG rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden 38 ember halt meg a koronavírus okozta betegségek miatt Horvátországban, az új fertőzöttek száma pedig rekordot döntött. Mindeközben Vukovárban tízezres tömeg tartott megemlékezést a város ostromáról, holott a járványügyi szakemberek szerint új járványgóc lehet a térség.","shortLead":"Kedden 38 ember halt meg a koronavírus okozta betegségek miatt Horvátországban, az új fertőzöttek száma pedig rekordot...","id":"20201118_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a14281-715a-410d-83ab-399c69ca848b","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 15:28","title":"Horvátországban egy nap alatt 3251 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","id":"20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d9215-c59d-43a8-bf61-cfab19054340","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","timestamp":"2020. november. 20. 07:50","title":"Közel az 57 millióhoz a koronavírusos fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök beugrott egy jelentés erejéig az V. kerületi rendőrkapitányságra.","shortLead":"A miniszterelnök beugrott egy jelentés erejéig az V. kerületi rendőrkapitányságra.","id":"20201118_Orban_Viktor_rendorvicc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609cebf6-22b3-4aa1-81f8-79627022ce43","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Orban_Viktor_rendorvicc","timestamp":"2020. november. 18. 13:12","title":"Orbán Viktor hiányolja a rendőrvicceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","shortLead":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","id":"20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c9bc45-0dec-48fb-b9c5-3012e5449d6c","keywords":null,"link":"/elet/20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 19. 10:40","title":"Jogszerű az SZFE oktatóinak sztrájkja, ötven nap után is folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fc9b8a-7836-4935-9659-7b6e4c6a4dc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke módosító indítványban szeretné elérni, hogy ha az apa és az anya nemét is meghatározzák, akkor ez is egyértelmű legyen.","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke módosító indítványban szeretné elérni, hogy ha az apa és az anya nemét is meghatározzák, akkor...","id":"20201118_szabo_timea_alkotmanymodositas_gender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56fc9b8a-7836-4935-9659-7b6e4c6a4dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de0efec-fbd8-4ac7-8f0c-5a61e4481e40","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_szabo_timea_alkotmanymodositas_gender","timestamp":"2020. november. 18. 21:11","title":"Alkotmányban rögzíttetné Szabó Tímea, hogy Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc is férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b5a0e3-a51b-4f80-a715-06c58e542fb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit leteszteltek az intézményben. \r

","shortLead":"Mindenkit leteszteltek az intézményben. \r

","id":"20201120_Koronavirus_Pecs_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b5a0e3-a51b-4f80-a715-06c58e542fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6854d6-6cb3-48b0-bbc3-2429552c987f","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Koronavirus_Pecs_idosotthon","timestamp":"2020. november. 20. 07:11","title":"Koronavírus-fertőzöttet találtak egy pécsi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c58855-cdaf-422f-9c07-5590cd5e8ede","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A dániai nyérceket levágását azért kezdeményezték, mert a koronavírus egy új mutációjával fertőződtek meg.","shortLead":"A dániai nyérceket levágását azért kezdeményezték, mert a koronavírus egy új mutációjával fertőződtek meg.","id":"20201118_mogens_jensen_koronavirus_nyerc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c58855-cdaf-422f-9c07-5590cd5e8ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4fde-8b5b-4004-b683-c4cb04de0d2e","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_mogens_jensen_koronavirus_nyerc","timestamp":"2020. november. 18. 14:54","title":"Belebukott a dán mezőgazdasági miniszter a nyércek levágásának tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]