Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","shortLead":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","id":"20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1147550-3a79-4f66-88d8-a64e191ef020","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","timestamp":"2020. november. 18. 08:46","title":"Kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeket jelölnek ki Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","shortLead":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","id":"20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c9bc45-0dec-48fb-b9c5-3012e5449d6c","keywords":null,"link":"/elet/20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 19. 10:40","title":"Jogszerű az SZFE oktatóinak sztrájkja, ötven nap után is folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","shortLead":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","id":"20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67967b-8e8c-458b-8f76-47051104d9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","timestamp":"2020. november. 18. 09:33","title":"Nyomkövetőt kapott a világ utolsó ismert fehér zsiráfja, tavasszal vesztette el családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását, az a kétségbeesésről árulkodik, mert a kapcsolódó jogállami mechanizmus a kormányfő politikai modelljét fenyegeti.","shortLead":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását...","id":"20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551f2ceb-40ce-4769-ae98-57abb4dfbc72","keywords":null,"link":"/360/20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","timestamp":"2020. november. 20. 07:00","title":"Die Zeit: A vétó nem éppen az erő jele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a netflixes filmelőzetese Mundruczó Kornél és Wéber Kata filmjének, amelynek executive producere Martin Scorsese.","shortLead":"Megérkezett a netflixes filmelőzetese Mundruczó Kornél és Wéber Kata filmjének, amelynek executive producere Martin...","id":"20201119_Nagy_alakitasokra_szamithatunk_Mundruczo_Kornel_elso_angol_nyelvu_filmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa8c4ff-9b03-4e75-a61f-1c21666a5f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20201119_Nagy_alakitasokra_szamithatunk_Mundruczo_Kornel_elso_angol_nyelvu_filmjeben","timestamp":"2020. november. 19. 10:12","title":"Nagy alakításokra számíthatunk Mundruczó Kornél első angol nyelvű filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit nyitotta a vitát a kis túlzással üres terem előtt.","shortLead":"Varga Judit nyitotta a vitát a kis túlzással üres terem előtt.","id":"20201118_alkotmanymodositas_alaptorveny_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e265bd9-1217-4ece-8fbb-73f695aca3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_alkotmanymodositas_alaptorveny_varga_judit","timestamp":"2020. november. 18. 17:59","title":"Elkezdődött az alkotmánymódosításról szóló vita a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában. Varga Judit szerint kérdések helyett unalomig ismert vádaskodást, elfogultságot és liberális lózungokat kapott. Az interjú közben azonban néhány esetben nem konkrétan a feltett kérdésre válaszolt, inkább a jól ismert kormányzati kommunikációs fogásokat alkalmazta, ahogy erre a riporter is emlékeztette. Megnéztük a teljes interjút, hogy önnek már ne kelljen. ","shortLead":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában...","id":"20201118_Varga_Judit_BBC_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62658897-adc2-46b4-bed8-2d5e53c64ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Varga_Judit_BBC_interju","timestamp":"2020. november. 18. 12:10","title":"Ilyen, amikor Varga Judit valódi újságírói kérdéseket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636abe4a-a086-4beb-83d0-efd346d5c453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tettek virtuális túrákat az elmúlt öt évben a Google Expeditions termékével. A keresőóriás azonban úgy döntött, jövő nyáron elküldi utolsó útjára ezt a termékét.","shortLead":"Sokan tettek virtuális túrákat az elmúlt öt évben a Google Expeditions termékével. A keresőóriás azonban úgy döntött...","id":"20201119_google_expeditions_vege_bezaras_2021_julius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636abe4a-a086-4beb-83d0-efd346d5c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8402ed1-0ebf-4fdb-be53-082dfe4a3682","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_google_expeditions_vege_bezaras_2021_julius","timestamp":"2020. november. 19. 18:03","title":"Ismét elbúcsúzhatunk egy Google-terméktől, de nem vész el, csak átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]