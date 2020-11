Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke elmagyarázta a külügyminiszternek, mi a különbség a foci és a stadionépítés között.","shortLead":"A Momentum elnöke elmagyarázta a külügyminiszternek, mi a különbség a foci és a stadionépítés között.","id":"20201119_fekete_gyor_andras_szijjarto_peter_foci_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08617a66-33f6-4311-baa0-e7c7b089741d","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_fekete_gyor_andras_szijjarto_peter_foci_stadion","timestamp":"2020. november. 19. 16:20","title":"Fekete-Győr Szijjártónak: Szedd már össze magad!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig zászlóshajója veszteséges volt. Vajna Tímea is csinos osztalékot vett ki kaszinóörökségéből.","shortLead":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig...","id":"20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e3bd7-a826-4688-a70f-120ea0d7e0b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","timestamp":"2020. november. 18. 13:40","title":"Mészáros Lőrincnek 13 érdekeltsége van a nyereség szerinti top 500-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa60ba53-8c52-4c7d-8f30-995bced15def","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","timestamp":"2020. november. 20. 09:11","title":"96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek kezébe. Miközben egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak az ilyen esetek, a szülők még nem elég tudatosak a veszélyekkel kapcsolatban. Az SOS Gyermekfalvak felmérést készített és videós kampányt indít a Gyermekjogi világnap alkalmából.



","shortLead":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek...","id":"20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801f86-6ad0-4665-ae5f-7ceaffa2e752","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","timestamp":"2020. november. 20. 08:15","title":"Tízből egy szülő osztott már meg gyerekéről meztelen tartalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","shortLead":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","id":"20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820e630-4cee-4f23-b56c-27941fd54015","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","timestamp":"2020. november. 19. 11:12","title":"Csalókra figyelmeztet az OTP: vírusos üzeneteket küldenek a nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c45b341-3435-4630-b45f-1c6272febf7f","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány politikai kockázatait éppen úgy kezeli Orbán Viktor, mint a tavasszal tette: fojtogatja az ellenzéket, kiszolgálja választói világképét, lestoppolja az adóforintokat, és vétóval ökölharcba rángatja Európát. Ha pedig a második hullám durvább az elsőnél, akkor Orbán is bedurvul.\r

","shortLead":"A járvány politikai kockázatait éppen úgy kezeli Orbán Viktor, mint a tavasszal tette: fojtogatja az ellenzéket...","id":"202047__jogallami_amokfutas__megzsarolt_europa__varsobudapesthenger__koki_saller_atombomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c45b341-3435-4630-b45f-1c6272febf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72fb932-f1d9-4757-ab59-73b187de6f69","keywords":null,"link":"/360/202047__jogallami_amokfutas__megzsarolt_europa__varsobudapesthenger__koki_saller_atombomba","timestamp":"2020. november. 19. 07:00","title":"Orbánnak van B-terve: ha az unió nem enged, Brüsszelből csinál kampánytölteléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","id":"20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d690ac9-a126-4e9a-a08a-6bc48c92ef41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","timestamp":"2020. november. 18. 16:03","title":"Biztonságosabb és gyorsabb lett a Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c67585-4e6d-4e0d-905a-a051337cf0b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a koronavírus miatt még nagyobb lesz a postások és futárok terhelése, 47 százalék még mindig a személyes vásárlás felé hajlik.","shortLead":"Bár a koronavírus miatt még nagyobb lesz a postások és futárok terhelése, 47 százalék még mindig a személyes vásárlás...","id":"20201118_karacsony_ajandek_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c67585-4e6d-4e0d-905a-a051337cf0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8227337a-1c6f-4efa-994b-abd3b3014a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_karacsony_ajandek_vasarlas","timestamp":"2020. november. 18. 17:33","title":"Idén az emberek 41 százaléka már online venne ajándékot karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]