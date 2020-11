Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a tavaszi spektrumértékesítési eljáráson megszerzett 2100 MHz-es frekvenciasávon is elindítja 5G szolgáltatását a Magyar Telekom. A cég úgy számol, 2020 végére a jelenlegi 13 százalékosról 30 százalékosra bővíti 5G hálózatának lakosságra vetített lefedettségét a fővárosban.","shortLead":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a tavaszi spektrumértékesítési eljáráson megszerzett 2100 MHz-es frekvenciasávon is...","id":"20201120_magyar_telekom_5g_budapest_2100_mhz_4g_ericsson_spectrum_sharing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8621f1-c848-4e0a-b903-f68922e1cbc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_magyar_telekom_5g_budapest_2100_mhz_4g_ericsson_spectrum_sharing","timestamp":"2020. november. 20. 15:03","title":"Bővíti budapesti 5G-lefedettségét a Telekom, hamarosan minden harmadik fővárosi eléri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mostantól a világ összes Facebook- és Instagram-oldal adminja számára elérhetővé teszi azt az eszközt, amivel bizonyíthatják, hogy egy fotó vagy videó az ő tulajdonukat képezi.","shortLead":"A Facebook mostantól a világ összes Facebook- és Instagram-oldal adminja számára elérhetővé teszi azt az eszközt...","id":"20201119_facebook_instagram_szerzoi_jog_kep_video_rights_manager","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f24d3-c8b6-4af6-87c6-2cf91899f7fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_facebook_instagram_szerzoi_jog_kep_video_rights_manager","timestamp":"2020. november. 19. 09:03","title":"Nagyon sok képet letörölhetnek a Facebookról és az Instagramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolta a férfiról, hogy meleg, búzavirágnak nevezte. Az erről készült hangfelvétel kiszivárgott a sajtóba. Az erről készült hangfelvétel kiszivárgott a sajtóba.","id":"20201119_budakalasz_jegyzo_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8242530c-2a41-4758-a074-67546065c5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_budakalasz_jegyzo_lemondas","timestamp":"2020. november. 19. 18:13","title":"Felajánlotta lemondását a budakalászi jegyző, aki búzavirágnak nevezett egy melegnek hitt pályázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4724a2ff-09a8-4db6-8031-08915ba579ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottak lehetnek azok, akik vártak, mert úgy gondolták, újabb „jóárasított’ iPhone, az iPhone SE érkezhet a jövő év első felében. A neves Apple-elemző szerint ennek igencsak kicsi az esélye.","shortLead":"Csalódottak lehetnek azok, akik vártak, mert úgy gondolták, újabb „jóárasított’ iPhone, az iPhone SE érkezhet a jövő év...","id":"20201119_apple_iphone_se_2021_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4724a2ff-09a8-4db6-8031-08915ba579ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298cd4f-aa21-401b-83c3-b810e2573a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_se_2021_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2020. november. 19. 15:03","title":"Egyelőre nem lesz újabb olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A döntést már októberben soron kívül meghozták, csak pénteken tették közzé. Egy engedély még hátra van, arra lehet, hogy jövő őszig kell várni.","shortLead":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A döntést már...","id":"20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca057aac-bbed-4e94-9623-567636e7eb62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","timestamp":"2020. november. 20. 15:12","title":"Megkapták a létesítési engedélyt az új paksi blokkok, már csak egyre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény. ","shortLead":"Egy olasz biológus szerint a vonóhálós halászat olyan pusztítást végez, mintha bombával halásznának. ","id":"20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14b9ca7-bf68-47a8-abd0-3b31eda0b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fbc83-0e9f-4c97-994f-81ada2dd594b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","timestamp":"2020. november. 19. 17:31","title":"Víz alatti márványszobrokkal akadályozzák a vonóhálós halászokat a toszkán partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506af720-95d7-4ddf-bc8e-b8f7a5a21409","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az UNICEF jelentése szerint milliókkal nőhet az alultáplált kisgyerekek száma a koronavírus miatt.","shortLead":"Az UNICEF jelentése szerint milliókkal nőhet az alultáplált kisgyerekek száma a koronavírus miatt.","id":"20201120_A_jarvany_gyerekek_egesz_generaciojanak_a_jolletet_fenyegeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=506af720-95d7-4ddf-bc8e-b8f7a5a21409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825501a0-8589-4cc6-b40b-8e2171c20db8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_A_jarvany_gyerekek_egesz_generaciojanak_a_jolletet_fenyegeti","timestamp":"2020. november. 20. 11:22","title":"A járvány gyerekek egész generációjának a jóllétét fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]