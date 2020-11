Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","shortLead":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","id":"20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f988f56c-c796-467e-9d51-5dc098e8f462","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 21. 09:33","title":"Koronavírus: 121 halott, 4397 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző havas tájakon veszne el a hegyek szépségében. Képzeljük csak el a leghidegebb hónapokat a szlovén Alpok hegyláncain csúszkálva vagy az erdőkkel, hegyekkel körülvett festői Bledi-tónál! Bakancslistás élmények Szlovéniából.","shortLead":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző...","id":"SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281853b9-ef6e-42bf-b167-24f52cf006f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Már most írjuk fel a bakancslistánkra Szlovéniát, mert tele van csodákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak számítanak. A QAnon mozgalom politikai és társadalmi hatásairól beszélgettünk Krekó Péterrel és Török Bernáttal.","shortLead":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak...","id":"20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99378b-8493-4e92-a566-c0897adfc66d","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"QAnon a Fülkében: összeesküvés-elméletek a hatalomért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d044955c-d60d-4011-89fd-fb23addc3447","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Árulkodó, hogy a magyar miniszterelnök ismét túszul ejti az uniót, csak ne kelljen elfogadnia a jogállami feltételeket, és még az sem érdekli, hogy ily módon saját népe esik el a támogatástól, noha arra igen nagy szüksége volna a koronaválság kellős közepén. Így látja a helyzetet Katarina Barley volt német igazságügyi miniszter, az Európai Parlament alelnöke. ","shortLead":"Árulkodó, hogy a magyar miniszterelnök ismét túszul ejti az uniót, csak ne kelljen elfogadnia a jogállami feltételeket...","id":"20201121_Katarina_Barley_Az_EUnak_meg_kell_vedenie_az_ertekeit_Orbantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d044955c-d60d-4011-89fd-fb23addc3447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fbaf77-e6f2-49c1-b7aa-6deff2d90da9","keywords":null,"link":"/360/20201121_Katarina_Barley_Az_EUnak_meg_kell_vedenie_az_ertekeit_Orbantol","timestamp":"2020. november. 21. 09:00","title":"Katarina Barley: Az EU-nak meg kell védenie az értékeit Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppárt nem mond le a jogállamisági mechanizmusról.","shortLead":"Az Európai Néppárt nem mond le a jogállamisági mechanizmusról.","id":"20201120_epp_veto_kormany_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d596cd-b0f8-4125-a543-47f0e7e94add","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_epp_veto_kormany_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 20. 19:47","title":"Néppárt: Arra számítunk, hogy meggyőzzük a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"A kelet-közép-európai egyetemek legjobbjai mögé szorultak a magyar felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban.","shortLead":"A kelet-közép-európai egyetemek legjobbjai mögé szorultak a magyar felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban.","id":"202047__nemzetkozi_rangsorok__magyar_helyezesek__masodvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6b89b1-c6c3-45ff-b52b-7f7d6061f8c2","keywords":null,"link":"/360/202047__nemzetkozi_rangsorok__magyar_helyezesek__masodvonal","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"A nemzetközi másodvonalba rangsorolják a magyar egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb sírbeszéddel tért vissza, s köszönt be ismét a magyar nyilvánosságba a múlt héten, 97. évében Párizsban elhunyt Méray Tibor. ","shortLead":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb...","id":"202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a1dd5-6c9d-46ae-83e7-1753bf2107e4","keywords":null,"link":"/360/202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","timestamp":"2020. november. 21. 13:30","title":"\"A sír, hol a nemzet nem süllyed el\" – Búcsú Méray Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg, melyik egyetem hova került a toplistán a HVG Rangsor – Diploma 2021 című, most megjelenő kiadványban.","shortLead":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg...","id":"20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18656a1-9c97-41f7-8efa-db86c1a332bf","keywords":null,"link":"/360/20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","timestamp":"2020. november. 20. 06:35","title":"Kiváló oktatók, kiváló hallgatók – a 10 legjobb egyetem a HVG rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]