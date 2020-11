Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97615f46-5975-4e14-b605-e3130b2e8e49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi kutya rohamozta meg a kutyafuttatót, hogy szinte mindenhonnan kikopott a gyep.","shortLead":"Annyi kutya rohamozta meg a kutyafuttatót, hogy szinte mindenhonnan kikopott a gyep.","id":"20201121_Mufu_zold_terulet_Varosliget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97615f46-5975-4e14-b605-e3130b2e8e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8975efa9-e07f-43d7-ae96-71f326489e13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Mufu_zold_terulet_Varosliget","timestamp":"2020. november. 21. 13:29","title":"Műfüvet raktak le egy korábbi zöld terület helyére a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6ee80-a19f-4fcb-a35d-bc23b87bd019","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford luxusmárkájánal felfrissítették az egyik legkelendőbb SUV-t, a Nautilust.","shortLead":"A Ford luxusmárkájánal felfrissítették az egyik legkelendőbb SUV-t, a Nautilust.","id":"20201120_megujult_a_lincoln_nautilus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a6ee80-a19f-4fcb-a35d-bc23b87bd019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761deae8-93dd-47cf-af32-afeed3bedb2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_megujult_a_lincoln_nautilus","timestamp":"2020. november. 20. 07:59","title":"Ha már unalmas a BMW X5: itt a megújult Lincoln Nautilus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az alaptörvény legutóbbi, kilencedik módosítása rögzíti majd, hogy Magyarország „biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést”. Pedig annak, mármint a keresztény kultúra megismerésének eddig sem volt semmi akadálya.","shortLead":"Az alaptörvény legutóbbi, kilencedik módosítása rögzíti majd, hogy Magyarország „biztosítja a hazánk alkotmányos...","id":"202047_keresztenykedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c5d4de-60a9-4562-bdb0-a1a404a994ab","keywords":null,"link":"/360/202047_keresztenykedes","timestamp":"2020. november. 20. 11:05","title":"A Fidesz a kereszténység megóvását annak jogán kívül alig burkoltan kötelességgé is teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2444f7-d11d-4439-838f-0680600fe1d4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vélhetően még jó ideig elhúzódik az augusztus 9-ei elnökválasztás elcsalása miatt kipattant fehéroroszországi belpolitikai válság, ám a főszereplők személye változóban van. Az ellenzéki tüntetések kifulladóban vannak, az 1994 óta hatalomban lévő államfő, csaláson kapott Aljakszandr Lukasenka már nem a tiltakozókkal hadakozik, hanem Oroszországgal: Moszkva azt szeretné, ha a levitézlett szövetségest egy másik megbízható politikus váltaná fel, Lukasenka viszont időt akar nyerni. ","shortLead":"Vélhetően még jó ideig elhúzódik az augusztus 9-ei elnökválasztás elcsalása miatt kipattant fehéroroszországi...","id":"20201121_Szaz_napja_tart_de_kifulladoban_van_a_feherorosz_tiltakozasi_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2444f7-d11d-4439-838f-0680600fe1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa4c4c0-f367-45b2-867d-2d8867450546","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Szaz_napja_tart_de_kifulladoban_van_a_feherorosz_tiltakozasi_hullam","timestamp":"2020. november. 21. 17:00","title":"Száz napja tart, de kifulladóban van a fehérorosz tiltakozási hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyszerre két jó hírt is bejelentett: globálisan is bevezeti az androidos telefonokon az úgynevezett RCS-alapú üzenetküldést, emellé pedig jön a végpontok közti titkosítás is.","shortLead":"A Google egyszerre két jó hírt is bejelentett: globálisan is bevezeti az androidos telefonokon az úgynevezett RCS-alapú...","id":"20201120_android_google_titkositott_uzenetkuldes_rcs_vegpontok_kozotti_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7ddb23-6112-4844-beba-5766c6e741e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_android_google_titkositott_uzenetkuldes_rcs_vegpontok_kozotti_titkositas","timestamp":"2020. november. 20. 19:03","title":"Androidos? Végre jön a titkosított üzenetküldés a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f750403b-a33a-4cbf-b08e-c73729d489ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A generációugrás mostanra megtörtént a világ összes régiójában, több tucat ország száznál is több szolgáltatójánál elérhető az 5G szolgáltatás. Bár a legtöbb szó a technológia ipari felhasználásáról esik, az egyéni és üzleti mobilelőfizetők számára is új lehetőségek sorát hozza el az új hálózat – hangsúlyozza az Ericsson. A vállalat szerint az 5G lehetővé teheti, hogy tényleg valós időben beszélgessünk vagy akár zenéljünk tőlünk több száz kilométerre lévő emberekkel, és benne van a potenciál, hogy magának a mobiltelefonnak a koncepcióját is megváltoztassa.","shortLead":"A generációugrás mostanra megtörtént a világ összes régiójában, több tucat ország száznál is több szolgáltatójánál...","id":"20201121_ericsson_5g_halozatok_elonyei_jovo_okostelefonja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f750403b-a33a-4cbf-b08e-c73729d489ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa39c0a-fcd2-409b-ba5e-c292ef20fb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_ericsson_5g_halozatok_elonyei_jovo_okostelefonja","timestamp":"2020. november. 21. 08:03","title":"Az Ericsson szerint ami most következik, az a szinkronizált valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e64ae-e6fc-4d58-b11e-53e490ecd4aa","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tekintélyt parancsoló termetű biztonsági őrök fogadták a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóját, aki megpróbált elhelyezni egy piros-fehér szalagot az épületen. „Bár alighanem a megfélemlítés a cél, a helyzet inkább meglepő” – mondta a hvg.hu-nak egy hallgató.","shortLead":"Tekintélyt parancsoló termetű biztonsági őrök fogadták a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóját, aki megpróbált...","id":"20201121_SZFE_fekete_ruhas_biztonsagiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e64ae-e6fc-4d58-b11e-53e490ecd4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d175b-ed06-4bee-901d-4cfebe3b6639","keywords":null,"link":"/elet/20201121_SZFE_fekete_ruhas_biztonsagiak","timestamp":"2020. november. 21. 00:16","title":"Fekete ruhás biztonságiak jelentek meg az SZFE-n, hogy megakadályozzák a szalagozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4df73-8e07-4c57-8cb8-1e59fa94b1e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak egy maradhat: a villanyautó. ","shortLead":"Csak egy maradhat: a villanyautó. ","id":"20201120_Osszefogott_a_Tesla_az_Uber_es_meg_tucatnyi_ceg_a_hagyomanyos_autok_kiszoritasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea4df73-8e07-4c57-8cb8-1e59fa94b1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3461a-b55f-432a-bc24-00b056bdce8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Osszefogott_a_Tesla_az_Uber_es_meg_tucatnyi_ceg_a_hagyomanyos_autok_kiszoritasaert","timestamp":"2020. november. 20. 14:32","title":"Összefogott a Tesla, az Uber és még tucatnyi cég a hagyományos autók kiszorításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]