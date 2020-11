A Bors szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.

Három férfi rendezett lázadást a Kozma utcai börtönben – az esetről vasárnap számolt be a Bors.

A portál azt írta, hogy a rabok az egyik cellában elkezdtek kiabálni egymással, amikor viszont az őrök megkérték őket, hogy hallgassanak, elszabadultak az indulatok.

A rabok eltorlaszolták a bejáratot, hogy az őrök és az oda érkező biztonsági osztályvezető se jusson be. A Bors azt írja, hogy az őrök betörték a cella ajtajának kémlelőnyílását, ahol könnygázt dobtak be a szobába, miközben társaik leszerelték az ajtópántokat. A rabok azonban a beszivárgó gáz ellenére megpróbálták megütni az őröket. A portál szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.

Az ügyészség két rabot mint többszörös visszaesőt, erőszakos fogolyzendülésben részvétellel, harmadik társukat, mint visszaesőt, fogolyzendüléssel vádolnak.