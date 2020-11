Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb096af9-f391-403f-b963-be0b01ba6a2d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Emberévekben mérve 70 éves a fővárosi tömegközlekedés ernyőszervezete. Túlélte a Tarlós-Vitézy-viszályt, elért sok szép eredményt és néhány nagy kudarcot, folyamatosan túl kevés pénzből tengődve.","shortLead":"Emberévekben mérve 70 éves a fővárosi tömegközlekedés ernyőszervezete. Túlélte a Tarlós-Vitézy-viszályt, elért sok szép...","id":"20201122_Tiz_eves_a_BKK_elvalt_szulok_megkinzott_eheztetett_gyermeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb096af9-f391-403f-b963-be0b01ba6a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c832e08-4785-4954-ba93-52a90ed4ac62","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Tiz_eves_a_BKK_elvalt_szulok_megkinzott_eheztetett_gyermeke","timestamp":"2020. november. 22. 11:00","title":"Tíz éves a BKK, az elvált szülők meggyötört, éheztetett gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","shortLead":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","id":"20201122_NNK_influenza_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce744e-a538-404a-989d-7cc4b1bb2c02","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_NNK_influenza_vedooltas","timestamp":"2020. november. 22. 14:44","title":"NNK: az influenza elleni oltás több, mint 70 százalékát már beadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől hatályos előírásnak, miszerint legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítaniuk. Ebben segít a Doppio-program innovációja, amely révén akár 3 nap alatt be lehet vezetni a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, ráadásul a softPOS-megoldás miatt nem is kell külön terminált beszerezni.","shortLead":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől...","id":"20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46f963-b556-480b-8a34-0733dbf65fd9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","timestamp":"2020. november. 23. 11:30","title":"Nyakunkon az új időszámítás a kártyaelfogadásban. Ön felkészült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez elsősorban a kórházban ápolt, de még nem súlyos állapotú betegek számára jó hír. ","shortLead":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint...","id":"20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb6bd55-fec4-478b-8177-e1b7626cd894","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. november. 21. 16:09","title":"Egymillió tablettát kaptunk Japánból a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda...","id":"20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddf417-7e88-4d9a-8cde-1314d9a3d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 12:35","title":"Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik amerikai kutatók, akik egérkísérletek során fedezték fel ezt a hatást. ","shortLead":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik...","id":"202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f7d5fd-db4b-447d-a8c1-bca7a063a129","keywords":null,"link":"/360/202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","timestamp":"2020. november. 23. 16:00","title":"Könnyen cukorbeteg lehet az újszülöttből, ha sok otthon az égésgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93dab2e-c686-4277-93ea-62fb5f7230fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A programról szerdán dönt a főváros.","shortLead":"A programról szerdán dönt a főváros.","id":"20201122_egegiro_fu_budapest_fuvesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93dab2e-c686-4277-93ea-62fb5f7230fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0bb68-17dd-4638-8ee7-eaa48ac2bcf4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_egegiro_fu_budapest_fuvesites","timestamp":"2020. november. 22. 15:10","title":"30 miliót szórhat ki Budapest a gangok zöldítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik, az önkormányzatoknak miből lesz pénze. Az önkormányzatok szerinte nem spórolnak.","shortLead":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik...","id":"20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c403d3e-623d-4a64-8282-7205c5ef02b9","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","timestamp":"2020. november. 22. 08:50","title":"Parragh László: Rákérdeztem, miért kell négy helyettes Karácsony Gergely mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]