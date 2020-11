Már eltűnt a neve az impresszumból is.

Elbocsátották az Indextől Balogh Ákos Gergelyt, aki a lap egyik főszerkesztő-helyetteseként dolgozott augusztus óta, a neve az impresszumból már el is tűnt. Az Azonnali megkereste Baloghot, aki megerősítette az információt, a körülményekről, okokról azonban nem kívánt nyilatkozni.

A Media1 úgy értesült, hogy Baloghnak éppen a napokban járt volna le a próbaideje, így elbocsátását indokolni hivatalosan nem kellett.

Augusztus 22-én derült ki, hogy Balogh Ákos Gergely az Indexhez igazol. A lapnál a legfőbb feladata a szervezetfejlesztés volt, amire szükség is volt a július végi tömeges felmondások miatt.

Az elbocsátásról Szombathy Pál főszerkesztő-vezérigazgató nyilatkozotta Media1-nek. Azt mondta,

az elmúlt három hónapban kiderült, hogy nem egyformán gondolkodnak az Indexről és az Index-főszerkesztő-helyettesek szerepéről.

Tárgyalnak vele ugyanakkor további lazább együttműködési formákról.

Balogh a Corvinus Egyetem volt kommunikációs igazgatója, korábban pedig a Fidelitas-lapként indult Ufi (Utolsó figyelmeztetés), majd az abból kinőtt Reakció főszerkesztőjeként dolgozott. Később a Mandinert is vezette. Foglalkozott honlap-üzemeltetéssel is, 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette.

Sztankóczy András, az Index vezérigazgató-helyettese és vezető szerkesztője szeptember közepén Balogh szerepéről azt mondta, hogy „Igen, Ákosnak volt egy honlap-üzemeltető cége, ami Orbán Viktor mellett egyébként az SZDSZ ifjúsági tagozatának honlapját is vitte. (...) De igen, az Ákos nyilvánvaló, hogy valahonnan a Fidesz környékéről érkezett.” Azt is mondta, hogy Balogh már nem tekinthető politikaközeli személynek, illetve nem keveri össze a szerepeket, „tudja, hogy most újságíró”.