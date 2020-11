Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől hatályos előírásnak, miszerint legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítaniuk. Ebben segít a Doppio-program innovációja, amely révén akár 3 nap alatt be lehet vezetni a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, ráadásul a softPOS-megoldás miatt nem is kell külön terminált beszerezni.","shortLead":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől...","id":"20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46f963-b556-480b-8a34-0733dbf65fd9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","timestamp":"2020. november. 23. 11:30","title":"Nyakunkon az új időszámítás a kártyaelfogadásban. Ön felkészült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda...","id":"20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddf417-7e88-4d9a-8cde-1314d9a3d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 12:35","title":"Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","shortLead":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","id":"20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b29731-c491-495c-8204-dee7c33c8732","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","timestamp":"2020. november. 23. 21:56","title":"Elfogták az Iszlám Állam egyik magas rangú tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták egy személyi döntését.","shortLead":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták...","id":"20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b76665-91bb-42ed-8ae3-5f0dc374e983","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","timestamp":"2020. november. 23. 19:50","title":"„Nem szeretnék, és nem is tudnék a jövőben egy nettó NER-projektben résztvenni” – felmondott a Neokohn főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt egyezményből. Ilyenkor fél évnek kell eltelnie, hogy hivatalos legyen a távozás, ez az idő most telt le.","shortLead":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt...","id":"20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6edf05-f925-4a8c-b817-1f04bf1bf220","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","timestamp":"2020. november. 23. 06:12","title":"Az USA hivatalosan is kilépett a Nyitott Égbolt fegyverkorlátozási egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség szerint. A Mátészalkai Járásbíróság fogja tárgyalni az ügyét. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalás jogáról, akkor tíz évet kaphat.","shortLead":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség...","id":"20201123_vademeles_csengeri_orokosno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541d7ab-edda-4950-b2bb-1016ed6cd968","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_vademeles_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. november. 23. 16:19","title":"Vádat emeltek a csengeri örökösnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak. A koronavírus elleni oltóanyagot tesztelő önkéntesek csak egy dologban biztosak: kötelességüknek érezték, hogy tegyenek valamit a járvány megállításáért. A hvg360-nak most hárman mesélték el, milyen érzés volt, amikor a klinikai kísérletek harmadik fázisában karjukba kapták az AstraZeneca, a Pfizer és a Moderna oltóanyagát – vagy placebóját. ","shortLead":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak...","id":"20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c68c49d-ec3d-4840-be53-47267979904b","keywords":null,"link":"/360/20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:30","title":"Akik vállalták a kockázatot: Covid-oltást tesztelőkkel beszéltünk első tapasztalataikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Patrick Quinn 37 éves volt. 2013-ban diagnosztizálták nála az ALS-t.","shortLead":"Patrick Quinn 37 éves volt. 2013-ban diagnosztizálták nála az ALS-t.","id":"20201123_Meghalt_a_jeges_vodros_kihivas_egyik_kozponti_figuraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4309ab-e9ca-4082-a0af-f5417af536c3","keywords":null,"link":"/elet/20201123_Meghalt_a_jeges_vodros_kihivas_egyik_kozponti_figuraja","timestamp":"2020. november. 23. 07:38","title":"Meghalt a jeges vödrös kihívás egyik központi figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]