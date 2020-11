Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétmilliónál is több amerikai ült a hétvégén repülőre, pedig a járványügyi hatóságok jelezték, a mostaninál is nagyobb lehet a baj emiatt.","shortLead":"Kétmilliónál is több amerikai ült a hétvégén repülőre, pedig a járványügyi hatóságok jelezték, a mostaninál is nagyobb...","id":"20201123_halaadas_usa_utazas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e73ed2-b7f0-4e72-b8ba-8c12e8a9fb29","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_halaadas_usa_utazas_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 07:13","title":"Hiába a figyelmeztetés, amerikaiak milliói utaztak repülőn a hálaadás napi ünnepségre a rokonaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje lemondott.","shortLead":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje...","id":"202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9204226-38aa-41ad-89e4-c9e2c31e6d7d","keywords":null,"link":"/360/202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","timestamp":"2020. november. 22. 13:30","title":"Történelmet írt Erdogan veje, de csak azzal, hogy az Instagramon mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","shortLead":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","id":"20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b623d-739d-4f18-8bce-a1fb3d930792","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. november. 22. 12:45","title":"Egyre többen fúlnak vízbe a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. 