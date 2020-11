Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták egy személyi döntését.","shortLead":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták...","id":"20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b76665-91bb-42ed-8ae3-5f0dc374e983","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","timestamp":"2020. november. 23. 19:50","title":"„Nem szeretnék, és nem is tudnék a jövőben egy nettó NER-projektben résztvenni” – felmondott a Neokohn főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df42e7-50ad-4198-88c2-a52ba72b95e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ferences szerzetes a múlt hét második felében került kórházba.","shortLead":"A ferences szerzetes a múlt hét második felében került kórházba.","id":"20201123_bojte_csaba_koronavirus_fertozes_budapest_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13df42e7-50ad-4198-88c2-a52ba72b95e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8beec4c-ffc7-49f7-9dfe-145671f75372","keywords":null,"link":"/elet/20201123_bojte_csaba_koronavirus_fertozes_budapest_korhaz","timestamp":"2020. november. 23. 17:51","title":"Jobban van Böjte Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták ki.","shortLead":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták...","id":"20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384b5f7-5f97-4eda-8605-32f872e8be85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","timestamp":"2020. november. 23. 12:02","title":"Közel ötmilliárd forintba került a kiskunhalasi Covid-kórház, egy Mészáros-cég volt az egyik építő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG ajánlójában.","shortLead":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG...","id":"20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7976f9f-cfff-46cc-97a0-ebc0f6814a2f","keywords":null,"link":"/360/20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","timestamp":"2020. november. 22. 13:40","title":"Újra Hitchcock törvénye érvényes, a film visszatalál a hálószobába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora okosóra. Kifejezetten gyerekeknek szánják.","shortLead":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora...","id":"20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12248f-43a5-4698-a19d-68bd88b4a2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","timestamp":"2020. november. 24. 13:08","title":"Kifejezetten gyerekeknek szánt okosóra jelent meg a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: vétó, Szputnyik, Szörényi-Bródy, pénzcsap, bikinimodell.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201122_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a209ef-c4cc-4751-af5b-2d62dc733819","keywords":null,"link":"/360/20201122_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. november. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János zombifesztiválon járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben is hasonló befolyást szerezzen.","shortLead":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános...","id":"20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d928f85-f4aa-450b-ac29-d989080da77d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","timestamp":"2020. november. 23. 20:10","title":"Engedélyezte az MNB a Hungarikum Alkusz tulajdonszerzését a CIG Pannónia Életbiztosítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek, ami megvédené a felhasználóját és a környezetében lévőket is.","shortLead":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek...","id":"2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26415fd-8339-4577-9f23-b713e26f6553","keywords":null,"link":"/tudomany/2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","timestamp":"2020. november. 24. 08:03","title":"Az újfajta arcmaszk szanaszét süti a beáramló koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]