[{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d0e1e8-c029-49d6-9be5-6e86a0e5c02c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. november. 24. 09:31","title":"Koronavírus: 117 halott, 3929 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","shortLead":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","id":"20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b811280-184d-41e5-a75f-c1585e714f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","timestamp":"2020. november. 23. 07:59","title":"Félig leaszfaltoztak egy macskát Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábbi hitelszerződésük módosítását ígérte sikerdíj fejében ügyfeleinek a kopaszdmegabankod.hu címen elérhető alkuszcég. Engedélyük azonban nem volt, a jegybank letiltotta működésüket, és vizsgálatot indított.","shortLead":"Korábbi hitelszerződésük módosítását ígérte sikerdíj fejében ügyfeleinek a kopaszdmegabankod.hu címen elérhető...","id":"20201124_Ne_kopaszd_meg_a_bankod__az_MNB_letiltott_egy_engedely_nelkuli_alkuszceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45910cc2-f475-4d08-9f52-9041382f71eb","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Ne_kopaszd_meg_a_bankod__az_MNB_letiltott_egy_engedely_nelkuli_alkuszceget","timestamp":"2020. november. 24. 12:32","title":"Ne kopaszd meg a bankod! – az MNB letiltott egy engedély nélküli alkuszcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori francia államfő ellen nem ez az egyetlen folyó eljárás, de ez indult el hamarabb.","shortLead":"Az egykori francia államfő ellen nem ez az egyetlen folyó eljárás, de ez indult el hamarabb.","id":"20201122_sarkozy_franciaorszag_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afb991e-f8af-4941-8ffd-5798b038d570","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_sarkozy_franciaorszag_korrupcio","timestamp":"2020. november. 22. 22:01","title":"Hétfőn kezdődik az üzérkedéssel és korrupcióval vádolt Sarkozy pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming szolgáltatásokkal, amelyek nem juthatnak be az Apple zárt világába. De léteznek kiskapuk.","shortLead":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming...","id":"20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105f6979-f71a-47d3-99a2-ee95d2ba3d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","timestamp":"2020. november. 24. 10:03","title":"Becsempészi a Google a Stadia játékait az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel a magyar kormányt támadhatja. Most épp George Clooneyt. ","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel...","id":"20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397762e5-4792-4742-9778-18c2331108a2","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 23. 11:01","title":"A kormány válasza George Clooney interjújára: Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","shortLead":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","id":"20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f4a03c-e9ee-4137-a2c5-9e6c3d5fc824","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","timestamp":"2020. november. 23. 08:25","title":"Araszol a forgalom az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e alapja az 5G miatti félelmeknek. A rövid válasz az, hogy nincs.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e...","id":"20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4b065-33a7-460f-b7de-7e36d983e83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","timestamp":"2020. november. 24. 11:05","title":"Az MTA megnézte, veszélyes-e az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]