Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5beba59f-be58-4028-aacc-59f8425ac13a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolóhelyek közötti szigetekbe 18 facsemetét és 560 cserjét ültettek.","shortLead":"A parkolóhelyek közötti szigetekbe 18 facsemetét és 560 cserjét ültettek.","id":"20201124_Atadtak_a_megujul_PR_parkolot_az_Akademia_Park_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5beba59f-be58-4028-aacc-59f8425ac13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d8380d-397f-46b6-8da8-7539e5e5516f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Atadtak_a_megujul_PR_parkolot_az_Akademia_Park_mellett","timestamp":"2020. november. 24. 20:43","title":"Átadták a megújul P+R parkolót a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés fideszes elnöke osztrák kollégájával beszélt a járványügyi helyzetről.","shortLead":"Az Országgyűlés fideszes elnöke osztrák kollégájával beszélt a járványügyi helyzetről.","id":"20201124_kover_laszlo_koronavirus_jarvany_szigoritas_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24af573b-4011-4699-908e-93dca900f80a","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_kover_laszlo_koronavirus_jarvany_szigoritas_korlatozas","timestamp":"2020. november. 24. 21:46","title":"Kövér László szerint nem szigorít tovább a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21fd186-c8fe-4fa3-95df-61258848e6bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha kikapcsoljuk a menetstabilizátort, akkor egy villanymotoros Porschéval is kiválóan lehet kilinccsel előre haladni.","shortLead":"Ha kikapcsoljuk a menetstabilizátort, akkor egy villanymotoros Porschéval is kiválóan lehet kilinccsel előre haladni.","id":"20201124_uj_rekord_55_percig_drifteltek_egy_elektromos_porsche_taycan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21fd186-c8fe-4fa3-95df-61258848e6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ff1a4b-acc3-474d-ba06-edb78e70cb0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_uj_rekord_55_percig_drifteltek_egy_elektromos_porsche_taycan","timestamp":"2020. november. 24. 07:59","title":"Új rekord: 55 percig drifteltek egy elektromos Porschéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","shortLead":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","id":"20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f64308-19d8-4a05-8071-3e5a1568abc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","timestamp":"2020. november. 24. 05:57","title":"Winkler Róbert: A Totalcar pár évvel hamarabb indexesedett el, mint maga az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot az alkalmazásba.","shortLead":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot...","id":"20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd6e5f-88c3-413b-9287-6d6ef73e6413","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","timestamp":"2020. november. 24. 17:03","title":"Lemásolta a TikTokot a Snapchat, és akár pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e8d004-c069-4e2c-b5c6-23bcc2679950","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház várja a vendégeket.","shortLead":"A Fehér Ház várja a vendégeket.","id":"20201124_A_jarvany_ellenere_megtartjak_a_karacsonyi_rendezvenyeket_a_Feher_Hazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e8d004-c069-4e2c-b5c6-23bcc2679950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54374cfc-9123-4630-9957-088b6a4e1785","keywords":null,"link":"/elet/20201124_A_jarvany_ellenere_megtartjak_a_karacsonyi_rendezvenyeket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2020. november. 24. 09:34","title":"Melania Trump a járvány ellenére megtartja a karácsonyi rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek, ami megvédené a felhasználóját és a környezetében lévőket is.","shortLead":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek...","id":"2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26415fd-8339-4577-9f23-b713e26f6553","keywords":null,"link":"/tudomany/2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","timestamp":"2020. november. 24. 08:03","title":"Az újfajta arcmaszk szanaszét süti a beáramló koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett Oxfordi Angol Szótár összeállítói.\r

","shortLead":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cead6-aa26-475b-866a-df7696b549f1","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","timestamp":"2020. november. 23. 21:06","title":"Kifogott az oxfordi szótárkészítőkön az idei év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]