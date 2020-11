Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság jegyeinek elektronikus értékesítését az az egyetlen szolgáltató működtetheti majd, amelyik nyer a Rogán Antal hivatala által kiírt koncessziós pályázaton. A koncessziós eljárást március végéig ki kell írni. Az ITM az egészet azzal \"adja el\", hogy két év múlva megszűnhet a parkoláskor fizetett kényelmi díj.","shortLead":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság...","id":"20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5dc261-e8a0-49a5-a0ad-5a5c1caeaa2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","timestamp":"2020. november. 25. 11:37","title":"Az állam koncesszióba adná ki az elektronikus BKK-jegyek értékesítését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","shortLead":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","id":"20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0d0bdc-1dcb-40a5-8b94-0d1ee8878331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","timestamp":"2020. november. 25. 14:10","title":"Áder János visszadobta a családi gazdaságok törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tovább lesznek érvényesek a fővárosi parkolási engedélyek.","shortLead":"Tovább lesznek érvényesek a fővárosi parkolási engedélyek.","id":"20201124_parkolasi_engedely_ervenyesseg_fovaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb6127d-1ac1-4bc3-b493-49f8cf60e517","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_parkolasi_engedely_ervenyesseg_fovaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 13:10","title":"Újabb engedményt kaptak az autósok, ezúttal Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","shortLead":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","id":"20201125_Pont_kerult_az_ire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397423d4-7c4a-4474-97d7-62932ee59576","keywords":null,"link":"/360/20201125_Pont_kerult_az_ire","timestamp":"2020. november. 25. 15:00","title":"Az épp kirúgott főszerkesztő-helyettes passzolhat leginkább az Index új tulajának terveihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3183a0-3dd5-47d3-a4db-de91a34728ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elvenné a hulladékgazdálkodási jogokat az önkormányzatoktól a kormány, hogy majd koncesszióba adja. A nyertesnek sok kockázata nincs, a szemetet továbbra is az önkormányzatok szedetik. ","shortLead":"Elvenné a hulladékgazdálkodási jogokat az önkormányzatoktól a kormány, hogy majd koncesszióba adja. A nyertesnek sok...","id":"20201125_karacsony_gergely_orban_viktor_hulladekgazdalkodas_elektronikus_jegyertekesites_koncesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c3183a0-3dd5-47d3-a4db-de91a34728ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f0ff9c-6f6e-41ef-850d-0dfcaf22e2c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_karacsony_gergely_orban_viktor_hulladekgazdalkodas_elektronikus_jegyertekesites_koncesszio","timestamp":"2020. november. 25. 19:05","title":"A szemetet is kicsavarná a kormány az önkormányzatok kezéből, Karácsony szerint a kormány a vereségtől tartva privatizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7537 beteget ápolnak, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 7537 beteget ápolnak, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201126_koronavirus_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600bd9ac-ad65-44de-b55d-876f22ca2b6a","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_koronavirus_adatok","timestamp":"2020. november. 26. 09:33","title":"Koronavírus: 6360 új fertőzött, 115 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","shortLead":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","id":"20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42fb9a5-d69e-4833-941d-58511cf5a1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","timestamp":"2020. november. 24. 16:17","title":"Jó hír a magyar gazdaságnak: a vártnál kisebb pofont kapott a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5beba59f-be58-4028-aacc-59f8425ac13a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolóhelyek közötti szigetekbe 18 facsemetét és 560 cserjét ültettek.","shortLead":"A parkolóhelyek közötti szigetekbe 18 facsemetét és 560 cserjét ültettek.","id":"20201124_Atadtak_a_megujul_PR_parkolot_az_Akademia_Park_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5beba59f-be58-4028-aacc-59f8425ac13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d8380d-397f-46b6-8da8-7539e5e5516f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Atadtak_a_megujul_PR_parkolot_az_Akademia_Park_mellett","timestamp":"2020. november. 24. 20:43","title":"Átadták a megújul P+R parkolót a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]