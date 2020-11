Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is szállnának.","shortLead":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is...","id":"20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76805a33-5926-43b2-886e-2024f48b0a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","timestamp":"2020. november. 25. 11:03","title":"Fontos teszt jön: 15 km magasra küldi fel a SpaceX az űrhajót, amivel embereket vinne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán propagandagépezete hazugságokat közöl róla.","shortLead":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán...","id":"20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604968e-b178-41fe-832a-f3106112c52b","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","timestamp":"2020. november. 24. 07:42","title":"Menczer Tamás: George Clooney egy jó színész, de nem világpolitikai orákulum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ovádi Péter szerint aki állatokat bánt, embereket is bánthat. A legnagyobb harcot mégis inkább a szaporítók ellen vívná meg.","shortLead":"Ovádi Péter szerint aki állatokat bánt, embereket is bánthat. A legnagyobb harcot mégis inkább a szaporítók ellen vívná...","id":"20201124_ovadi_peter_allatvedelmi_miniszteri_biztos_nyilatkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc9372-020d-44ac-a11a-5771cbdf7ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_ovadi_peter_allatvedelmi_miniszteri_biztos_nyilatkozott","timestamp":"2020. november. 24. 10:24","title":"Börtönbe zárná az állatkínzókat az állatvédelem miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71 egyéni jelöltet kell állítani. Ha ezt a Parlament is elfogadja, az ellenzéknek nem lesz más esélye, csak a közös lista. ","shortLead":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71...","id":"20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c3b09-5bb8-4d80-b366-2dc2a155cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","timestamp":"2020. november. 24. 12:11","title":"Most húzta keresztbe a Fidesz az ellenzék külön listás terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","shortLead":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","id":"20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46441f04-296e-4b1a-8e9c-0c71cb316b51","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","timestamp":"2020. november. 24. 10:09","title":"Magyar is van Elena Ferrante kedvenc szerzői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","shortLead":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","id":"20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208b8ac6-5bde-4a67-abe2-add44dad8b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","timestamp":"2020. november. 25. 10:10","title":"A koronavírus Lengyelországban is súlyos gondokat okoz: \"Csak 10 óra alatt találtunk egy kórházi ágyat a koronavírusos betegnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház orvosigazgatója szerint.","shortLead":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház...","id":"20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248c3bff-e480-4d9e-882f-80e95deac380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","timestamp":"2020. november. 24. 10:45","title":"Megtelt a halottasház a szombathelyi kórházban, már külső telephelyre viszik az elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]