[{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97f231-e9f8-406e-ad06-d144f08b1ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 25. 13:16","title":"Egy 21 éves nő is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi...","id":"20201125_katona_koronavirus_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705f50-4414-49dc-838c-45df2770b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_katona_koronavirus_covid","timestamp":"2020. november. 25. 12:08","title":"1100 magyar katona volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és iPad-felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és...","id":"20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af29d35-0a94-4a80-bf46-2c8e06a60b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","timestamp":"2020. november. 25. 10:33","title":"Már az iPhone-ján is elérheti az Nvidia játékszolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint a semmilyen. Elindult a színházi streamingszolgáltató, megnéztük, hogy működik élesben egy előadás közvetítése.","shortLead":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint...","id":"20201125_szinhaz_tv_covid_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156d91a1-2936-4976-b1d7-df6885b54622","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_szinhaz_tv_covid_video","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"\"Az első próbán csengett a fülem\" – benéztünk a SzínházTV kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely Szabó Lászlónak, a Magyar Teátrumi Társaság titkárának a résztulajdonában van. UPDATE: Szabó visszautasít minden vádat, \"nekem eddig csak pénzembe volt a cég\" - mondja. ","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely...","id":"20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf79498-7099-4de3-95ac-241a51917e59","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","timestamp":"2020. november. 25. 13:30","title":"Vidnyánszky embere is gyanúba került a POSZT-pénzek lenyúlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan vadmadarakban azonosították egy madárinfluenza-vírus jelenlétét, amelyek Magyarországra is berepülnek.","shortLead":"Olyan vadmadarakban azonosították egy madárinfluenza-vírus jelenlétét, amelyek Magyarországra is berepülnek.","id":"20201126_baromi_madarinfluenza_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2a596-37ef-47cb-8cf9-3fa518f0c74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_baromi_madarinfluenza_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 26. 17:51","title":"Azonnali hatállyal elrendelték a baromfik bezárva tartását Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám - Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok iskolában dolgozik fertőzött tanár. Elvileg a fizetésük száz százaléka járna nekik táppénzen, de buktatók sokaságát kell sikerrel venniük, hogy megkaphassák.","shortLead":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok...","id":"20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d3083-96f5-4d73-b1e8-d0533bb8ddda","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","timestamp":"2020. november. 26. 06:01","title":"Több osztály is otthoni oktatásba került a pedagógusok országos tesztelésének harmadik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]