[{"available":true,"c_guid":"070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","shortLead":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","id":"20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041f54d-9ff5-4f5e-8d59-b72af837afc4","keywords":null,"link":"/elet/20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","timestamp":"2020. november. 26. 20:00","title":"A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik...","id":"20201126_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a8b1b-079a-44c3-ae65-f34fa0cd07d1","keywords":null,"link":"/360/20201126_Radar360","timestamp":"2020. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Orbán propagandáját nem veszik be, de Merkellel van egy közös titka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43895aa-b585-4306-8e1b-ab8d5927cc75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2020-as világjárványra volt szükség ahhoz, hogy a Microsoft videokonferencia szolgáltatása/alkalmazása, az MS Teams oly hihetetlenül sikeres legyen. Bár a körülmények adottak, azért a Microsoft is hozzájárul ahhoz, hogy az egekbe repítse az alkalmazást, folyamatosan fejleszti ugyanis a minél jobb felhasználói élmény érdekében. Legutóbb az asztali gépekre érkezett egy változás.","shortLead":"A 2020-as világjárványra volt szükség ahhoz, hogy a Microsoft videokonferencia szolgáltatása/alkalmazása, az MS Teams...","id":"20201125_microsoft_teams_zajszures_zajelnyomas_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e43895aa-b585-4306-8e1b-ab8d5927cc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d044b70-caf8-496e-be11-23bdf5abb4a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_microsoft_teams_zajszures_zajelnyomas_windows","timestamp":"2020. november. 25. 09:33","title":"Ezt kapcsolja be a Microsoft Teams programon, hogy elnyomja a háttérzajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely Szabó Lászlónak, a Magyar Teátrumi Társaság titkárának a résztulajdonában van. UPDATE: Szabó visszautasít minden vádat, \"nekem eddig csak pénzembe volt a cég\" - mondja. ","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely...","id":"20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf79498-7099-4de3-95ac-241a51917e59","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","timestamp":"2020. november. 25. 13:30","title":"Vidnyánszky embere is gyanúba került a POSZT-pénzek lenyúlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet az épületstabilizációs munka utolsó fázisa.","shortLead":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet...","id":"20201125_Notre_Dame_omlasveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbc88b3-0bc7-45b0-9586-2541cc95f0a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Notre_Dame_omlasveszely","timestamp":"2020. november. 25. 08:07","title":"Elhárították az omlásveszélyt a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus, mentőorvos szerint felelőtlen az az ígéret, amely szerint „mindenkit meggyógyítanak”. Szerinte jó lenne, ha a kormányzat a plázák bezárásáról is döntene.","shortLead":"A toxikológus, mentőorvos szerint felelőtlen az az ígéret, amely szerint „mindenkit meggyógyítanak”. Szerinte jó lenne...","id":"20201125_Zacher_Felejtsuk_el_ezt_az_idei_karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b65b6b-a191-47e3-968d-8531fcac87f9","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Zacher_Felejtsuk_el_ezt_az_idei_karacsonyt","timestamp":"2020. november. 25. 13:56","title":"Zacher: Felejtsük el ezt az idei karácsonyt, hogy jövőre legyen karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89e5e34-c568-4370-a760-be6dcc607113","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Proel Biotech által kitalált teszt képes kimutatni a koronavírus-fertőzés ellen termelt antitesteket, ha azok megtalálhatók az alany szervezetében.","shortLead":"A Proel Biotech által kitalált teszt képes kimutatni a koronavírus-fertőzés ellen termelt antitesteket, ha azok...","id":"20201126_koronavirusteszt_virusteszt_erdelyi_magyarok_kutatok_proel_biotech_antitestek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b89e5e34-c568-4370-a760-be6dcc607113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfac4b34-5382-474b-8ce0-87cd50f4fab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_koronavirusteszt_virusteszt_erdelyi_magyarok_kutatok_proel_biotech_antitestek","timestamp":"2020. november. 26. 17:08","title":"Erdélyi magyar kutatók tesztjével gyorsan ellenőrizhető, átesett-e valaki a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]