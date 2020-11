Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben a koronavírus-járvány miatt – pang, a 110 milliós országban élő etnikai csoportok közötti béke nem állt helyre, és a demokratizálási folyamat is megrekedt. A kormányfő most a Tigré tartomány elleni katonai akcióval igyekszik megmutatni, ő az úr az országban, ám politikája az egész térséget destabilizálhatja.","shortLead":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben...","id":"20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df708dd-e7d4-4ebd-b761-68032af60696","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Így forgatja fel Afrika szarvát egy Nobel-békedíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","shortLead":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","id":"20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6a63a-a323-4a27-bd4c-eb2d63e45727","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","timestamp":"2020. november. 27. 15:36","title":"Vasrúddal próbáltak pénzt szerezni egy nyíregyházi ATM-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca68d62-ac53-4331-9a2b-efafd1c1351c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járványhelyzettől függően döntenek a foci-Eb nézőszámáról jövő márciusig.","shortLead":"A járványhelyzettől függően döntenek a foci-Eb nézőszámáról jövő márciusig.","id":"20201128_UEFA_Eb_nezok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca68d62-ac53-4331-9a2b-efafd1c1351c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380fea4b-6446-4422-991f-d8ad2d44faeb","keywords":null,"link":"/sport/20201128_UEFA_Eb_nezok_jarvany","timestamp":"2020. november. 28. 13:05","title":"Négy forgatókönyvet készít az UEFA arról, hány nézőt engedhetnek be az Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik le egy lejátszási listán elindított dalból, majd azonnal átugrik a következő zenére.","shortLead":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik...","id":"20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d4da-f439-45dd-a0e8-7252cf3fd54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","timestamp":"2020. november. 27. 12:06","title":"Nem működik a Spotify, nem játssza le a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is kereskedhetnek, melyekről a legtöbb felhasználó nem is sejti, hogy monitorozzák mozgását. Az USA-ban a katonai terrorelhárítók is bevásároltak.","shortLead":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is...","id":"202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c3628-7698-4e2e-b564-c78605e719e3","keywords":null,"link":"/360/202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","timestamp":"2020. november. 29. 08:15","title":"Árulkodó mobilok: követhetik a GPS-ünk, az adatokkal már kereskednek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","shortLead":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","id":"20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e5fcef-544b-494b-967f-d686bafd7dd2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","timestamp":"2020. november. 29. 09:49","title":"Soha nem volt még ilyen forró novemberi éjszaka Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál harc a világ országai között. Gulyás Gergely egyenesen a lélegeztetőgépek utáni versenyfutáshoz hasonlította a versenyt, amelyben az nyer, akinek több a pénze és nagyobb a lobbiereje. A Pfizer eközben bejelentette, hogy először az Egyesült Államokba szállít, az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem oltóanyagáról pedig tegnap derült ki, hogy újra kell vizsgálni. De mi lesz így a Magyarország által lekötött 12 millió adaggal? ","shortLead":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál...","id":"20201128_koronavirus_vakcina_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae57ec2-0878-4bc7-87a2-b5a6ef4cf2c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_vakcina_verseny","timestamp":"2020. november. 28. 17:00","title":"Verseny a koronavírus-vakcinákért: elkezdődött, amitől sokan féltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán Balástyánál történt baleset, nem sokkal később pedig Kiskunfélegyháza térségében.","shortLead":"Az M5-ös autópályán Balástyánál történt baleset, nem sokkal később pedig Kiskunfélegyháza térségében.","id":"20201128_Autok_borultak_le_egy_trelerrol_lezartak_az_M5ost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1e9deb-f5b8-4f36-8177-cdac1c303600","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Autok_borultak_le_egy_trelerrol_lezartak_az_M5ost","timestamp":"2020. november. 28. 07:55","title":"Két helyen is lezárták az M5-ös autópályát baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]