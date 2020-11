Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért a botrány.","shortLead":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért...","id":"20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63bbe4d-037e-4801-95ff-f98f5f6b4cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"Elítélte Demeter Szilárd publicisztikáját az izraeli nagykövetség és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával is megpróbálkozott. Ott érték tetten.","shortLead":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával...","id":"20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33321b-035d-4c47-83e0-fa3da8695ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","timestamp":"2020. november. 29. 13:03","title":"Gyújtogató járt a budapesti belvárosban, videón, ahogy elkapják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg kiszakadni ebből a szürkeségből. Az egyik leginkább bevált módszert ajánljuk: a sorozatnézést. Van is hozzá egy ajánlónk.","shortLead":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg...","id":"20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bab286-b316-4543-9491-7b9796ed6aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","timestamp":"2020. november. 27. 20:00","title":"A luxus felszíne alatt valami nagyon rohad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett tanácsrendszert tekinti. A szocializmusban sok minden másképp volt, de akad bőven hasonlóság is. ","shortLead":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett...","id":"202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f699d5f-b7f3-4c60-9b85-b4116688f937","keywords":null,"link":"/360/202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","timestamp":"2020. november. 29. 13:30","title":"Az állam mindenhatósága a szocializmus idején sem hagyott teret az önkormányzatiságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","shortLead":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","id":"20201129_meghalt_dave_prowse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47a3182-5396-4ead-809c-e3bcdc83751c","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_meghalt_dave_prowse","timestamp":"2020. november. 29. 08:51","title":"Meghalt a klasszikus Star Wars Darth Vadere, Dave Prowse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorú javaslatokat tett le a brit kormány asztalára a veszélyhelyzeti tanácsadó tudományos testület, de szerintük enélkül nagyot nőhet a fertőzésszám az ünnepek után.","shortLead":"Szigorú javaslatokat tett le a brit kormány asztalára a veszélyhelyzeti tanácsadó tudományos testület, de szerintük...","id":"20201128_Brit_tanacsok_karacsonyra_jarvany_tarsasjatek_enek_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196d529f-3efa-4256-a89c-fd378bada649","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Brit_tanacsok_karacsonyra_jarvany_tarsasjatek_enek_covid","timestamp":"2020. november. 28. 12:51","title":"Brit tanácsok karácsonyra járvány idején: Ne legyen se társasjáték, se közös éneklés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett, ha nem választják le arról a jogállamisági kritériumot. Mi lehet a vita vége? Mi történik, ha nem lesz hét éves uniós költségvetés? Miért szokatlan Orbán Viktor tárgyalási technikája, és milyen lehet azt hallgatni, hogy Soros György pókként szövi hálóját? Erről beszéltünk a Fülkében Zalán Eszterrel, az Euobserver újságírójával, az Eurológus egyik alapítójával.","shortLead":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett...","id":"20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f8f239-9367-4d44-a877-583a2abc9c15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","timestamp":"2020. november. 28. 14:00","title":"Fülke: Az unióban még mindig nem szoktak hozzá Orbán tárgyalási technikájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kutató \"mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket\" - jelentette ki az iráni elnök.","shortLead":"A kutató \"mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket\" - jelentette ki az iráni elnök.","id":"20201128_Az_irani_elnok_szerint_Izrael_likvidalta_az_atomtudosukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f4786-c396-4162-bf4c-cf4c14a55d61","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Az_irani_elnok_szerint_Izrael_likvidalta_az_atomtudosukat","timestamp":"2020. november. 28. 08:57","title":"Az iráni elnök szerint Izrael likvidálta az atomtudósukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]