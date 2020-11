Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd letartóztatását. Szerintük a rá első fokon kiszabott büntetés jelentős súlyosítása indokolt.","shortLead":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd...","id":"20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332faee-71ac-4259-b029-fcf6fa69fc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 27. 18:37","title":"Az ügyészség M. Richárd letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A francia EU-nagykövet egy nem nyilvános brüsszeli tanácskozáson beszélt a pénzügyek és a jogállamiság ügyében folyó vita kockázatairól. ","shortLead":"A francia EU-nagykövet egy nem nyilvános brüsszeli tanácskozáson beszélt a pénzügyek és a jogállamiság ügyében folyó...","id":"20201128_franciaorszag_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3752c16-d751-47f1-8630-74c9ff23693c","keywords":null,"link":"/360/20201128_franciaorszag_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","timestamp":"2020. november. 28. 10:10","title":"A franciák szerint az EU sorsa forog kockán a lengyelek és a magyarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan drámai mértékben csökkent Ausztráliában a kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus) populációja az elmúlt 30 évben, hogy a szakértők szerint veszélyeztetett fajjá kell nyilvánítani az ikonikus állatot.","shortLead":"Olyan drámai mértékben csökkent Ausztráliában a kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus) populációja az elmúlt 30...","id":"20201128_kacsacsoru_emlos_veszelyeztetett_faj_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5497ac5-8a9f-4ede-b678-ccdc5f63ac77","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_kacsacsoru_emlos_veszelyeztetett_faj_ausztralia","timestamp":"2020. november. 28. 10:03","title":"Eltűnt a kacsacsőrű emlősök fele, veszélyeztetetté kell nyilvánítani a fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta sejtik, hogy a magány, a pénzügyi gondok, traumák és környezeti hatásokon kívül a genetika is szerepet játszhat az öngyilkosságokban. Egy nagyszabású kutatás ezt most megerősítette.","shortLead":"A tudósok régóta sejtik, hogy a magány, a pénzügyi gondok, traumák és környezeti hatásokon kívül a genetika is szerepet...","id":"20201127_ongyilkossag_genetika_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbef29f-d7df-4963-b9a8-f7b0cffc740b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_ongyilkossag_genetika_kutatok","timestamp":"2020. november. 27. 19:08","title":"A kutatók találtak 22 gént, amelyek öngyilkosságba kergethetik az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809","c_author":"Prieger Zsolt","category":"360","description":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút, egy koncert és egy atyai pofon erejéig felidézze a Kádár-kor kulturális-társdalami tájképét és levonjon néhány tanulságot a jelenre nézve is.","shortLead":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút...","id":"20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb994c-8ab1-49f7-9964-075525e7f45d","keywords":null,"link":"/360/20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Prieger Zsolt: Operettországban a merész farkasból bármikor lehet engedelmes kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Államhoz köthető terroristák négy keresztény férfit végeztek ki az indonéziai Celebeszen, egyiküket lefejezték.","shortLead":"Az Iszlám Államhoz köthető terroristák négy keresztény férfit végeztek ki az indonéziai Celebeszen, egyiküket...","id":"20201128_Iszlam_Allam_terrortamadas_lefejezes_kivegzes_keresztenyek_Indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85bf6d5-a532-4272-a267-f2ffd71d4a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Iszlam_Allam_terrortamadas_lefejezes_kivegzes_keresztenyek_Indonezia","timestamp":"2020. november. 28. 17:50","title":"Bestiálisan végezték ki keresztény áldozataikat az Iszlám Államhoz köthető dzsihadisták Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön kurzusokon lehet gyakorolni.\r

","shortLead":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön...","id":"202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd865975-7392-4b35-b01b-8c605d4c840a","keywords":null,"link":"/360/202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Az iskolában csak irodalomról van szó, pedig regényt írni is megtaníthatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]