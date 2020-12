Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"096e019d-f99e-498a-875a-661dd77e51fc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy háromszor annyiba kerülő OLED televízió vajon háromszor olyan jó, mint ULED technológiájú társa? Egy kínai, egy dél-koreai és egy japán tévét eresztettünk össze egymással. ","shortLead":"Egy háromszor annyiba kerülő OLED televízió vajon háromszor olyan jó, mint ULED technológiájú társa? Egy kínai...","id":"20201129_olcso_uled_teve_hisense_55u8qf_lg_oled65gx_panasonic_55hz1500_televizio_teszt_4k","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096e019d-f99e-498a-875a-661dd77e51fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7510bc6-512b-48a5-9602-dc88670a79ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_olcso_uled_teve_hisense_55u8qf_lg_oled65gx_panasonic_55hz1500_televizio_teszt_4k","timestamp":"2020. november. 29. 17:00","title":"Háromszor jobb-e a háromszor drágább tévé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk lesz szó, hanem azokról, akiket rövidebb-hosszabb időre úgy elsodornak az érzelmeik, hogy az számukra is meglepő gondolatokra és tettekre készteti őket.","shortLead":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk...","id":"20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68319a0f-a4fe-4c98-b27f-8c2e7ed0d069","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","timestamp":"2020. november. 29. 20:15","title":"Amikor a szakítás kihozza belőlünk a démonit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e3e9e-1d27-4acd-9108-0b2eb2df7ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak élet-halál harcra tenyésztették, tréningezték, és képezték a kutyákat.","shortLead":"A gyanúsítottak élet-halál harcra tenyésztették, tréningezték, és képezték a kutyákat.","id":"20201130_kutyaviadal_nyiregyhaza_rendorseg_tek_tetteneres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f3e3e9e-1d27-4acd-9108-0b2eb2df7ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feddd7f-e371-41fe-88d2-6ed4b75571f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_kutyaviadal_nyiregyhaza_rendorseg_tek_tetteneres","timestamp":"2020. november. 30. 15:44","title":"Kutyaviadal-szervezőkön ütött rajta a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál is. Számtalan oka lehet a tüneteknek, és jellemző, hogy az érintettek többsége tabuként kezeli ezt a témát. \r

","shortLead":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál...","id":"cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7f60c8-1e90-422f-90ca-5b6ece0ceef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","timestamp":"2020. november. 30. 07:30","title":"Bár intim probléma, muszáj beszélni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy az várható volt, Demeter Szilárd lemondását követelik az ellenzéki képviselők a hétfői ülésnapon. Varga Mihály válaszolt rá, szerinte Demeter beismerte a hibáját.","shortLead":"Ahogy az várható volt, Demeter Szilárd lemondását követelik az ellenzéki képviselők a hétfői ülésnapon. Varga Mihály...","id":"20201130_Demeter_Szilard_parlament_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61674f2e-c086-4055-a49e-289079f5c27e","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Demeter_Szilard_parlament_ellenzek","timestamp":"2020. november. 30. 13:39","title":"„Demeter Szilárd nem az új zsidó, hanem a régi náci” – a PIM-főigazgató miatt sorozták a Fideszt a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2945dbe1-4d6f-47fd-9338-fcdae3aed79a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygóközi utazása közben fedélzeti hangokat rögzített a Perseverance nevű Mars-járó. Ön is meghallgathatja őket.","shortLead":"Bolygóközi utazása közben fedélzeti hangokat rögzített a Perseverance nevű Mars-járó. Ön is meghallgathatja őket.","id":"20201130_mars_nasa_perseverance_marsjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2945dbe1-4d6f-47fd-9338-fcdae3aed79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1771dad8-d1ef-4859-a3e1-96abdd157f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_mars_nasa_perseverance_marsjaro","timestamp":"2020. november. 30. 15:03","title":"Különös hangokat rögzített a Mars felé tartó NASA-szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b679ce4b-f928-4d38-8650-d540b2951185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett Green NCAP teszten csak a Renault Zoe és a Hyundai Kona kapott ötcsillagos, azaz legjobb értékelést.","shortLead":"Az úgynevezett Green NCAP teszten csak a Renault Zoe és a Hyundai Kona kapott ötcsillagos, azaz legjobb értékelést.","id":"20201130_Ezek_az_autok_most_tesztek_alapjan_a_legkevesbe_kornyezetszennyezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b679ce4b-f928-4d38-8650-d540b2951185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d52ddb-ab15-487a-9729-d9034532ef47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_Ezek_az_autok_most_tesztek_alapjan_a_legkevesbe_kornyezetszennyezok","timestamp":"2020. november. 30. 12:42","title":"Ezek az autók a környezetvédelmi teszt alapján a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak megváltoztathatják más fajok élőhelyét, de közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára is.","shortLead":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak...","id":"20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3330489d-6104-43c8-a562-369a3f53c412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","timestamp":"2020. november. 30. 10:03","title":"Mely fajokat kell száműzni Európából? Elkészült a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]