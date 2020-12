Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát először a politikában keresték a brüsszeli döntéshozók. Logikusnak tűnt, hogy Orbán Viktor harcai felemésztették a kormánypárt első számú európai politikusát. Szájer is engedte, hogy ez legyen a látszat. Mint kiderült, nem a jó ízlés támadt fel benne, csak a testi vágy. ","shortLead":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát...","id":"20201202_Megbukott_mire_lebukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4de8dc-8f61-4d9e-b7e4-054f7023492c","keywords":null,"link":"/360/20201202_Megbukott_mire_lebukott","timestamp":"2020. december. 02. 06:30","title":"Már a botrányos házibuli előtt romokban volt a Fidesz-alapító Szájer József brüsszeli karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban. De hiába: a járvány második hullámában sincs higgadt válságkezelés. Mindez meglátszik a kormánypártok és a miniszterelnök népszerűségén is.","shortLead":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban...","id":"20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73f86e-4aad-4aba-8b20-58db62bfcd0c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","timestamp":"2020. december. 01. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Csak a tesztemen át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, aki kitart amellett, hogy soha egyetlen antiszemita mondatot nem írt le, és nem is gondolt. Vajon mi motiválhatta Demetert, és hogyan tarthatja mindezt elfogadhatónak? ","shortLead":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot...","id":"20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa55a44-1d6f-4415-91b9-216539b23f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","timestamp":"2020. december. 01. 11:36","title":"\"Demeter mindig is ezt a nyelvet beszélte, csak nem kapott ekkora nyilvánosságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak a motorosokért: hogy kevesebb baleset legyen.","shortLead":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak...","id":"202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588db95-5bd5-4ff3-8e7c-6ee59421b9dc","keywords":null,"link":"/360/202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","timestamp":"2020. december. 02. 10:00","title":"Motorosok új találmánya sok másik motoros életét mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem...","id":"20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3881cbb-f890-4d94-bd7b-71c374848bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 30. 13:24","title":"Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető minisztert Demeter Szilárd írásáról és a járványhelyzetről is kérdezték a Parlamentben.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető minisztert Demeter Szilárd írásáról és a járványhelyzetről is kérdezték a Parlamentben.","id":"20201201_Gulyas_Gergely_karacsony_tetozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e16df-327e-418a-9a8f-e2268c252950","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Gulyas_Gergely_karacsony_tetozes","timestamp":"2020. december. 01. 12:11","title":"Gulyás Gergely speciális szabályokat hozna karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A utahi eltűnt, viszont Karácsonkő mellett új került elő, ráadásul erről sem tudja senki, hogy került oda.","shortLead":"A utahi eltűnt, viszont Karácsonkő mellett új került elő, ráadásul erről sem tudja senki, hogy került oda.","id":"20201201_romania_femoszlop_karacsonko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a132589-ad49-474d-9b4a-82265e421028","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_romania_femoszlop_karacsonko","timestamp":"2020. december. 01. 06:16","title":"Most Romániában tűnt fel egy rejtélyes fémoszlop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben a proktológust. Szakember segít értelmezni az ábrákat és tanácsot is ad. \r

