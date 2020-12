Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","shortLead":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","id":"20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73e2d5-8fb5-4457-8398-9f53a9c9707f","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","timestamp":"2020. december. 01. 21:48","title":"Népszava: Deutsch Tamást kizáratnák a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elhagyhatta a kórházat Böjte Csaba ferences szerzetes, akit koronavírus-fertőzéssel kezeltek Budapesten.","shortLead":"Elhagyhatta a kórházat Böjte Csaba ferences szerzetes, akit koronavírus-fertőzéssel kezeltek Budapesten.","id":"20201130_bojte_csaba_szerzetes_koronavirus_korhaz_meggyogyult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffba30b-ce41-4e6d-932f-387988c79f44","keywords":null,"link":"/elet/20201130_bojte_csaba_szerzetes_koronavirus_korhaz_meggyogyult","timestamp":"2020. november. 30. 18:39","title":"Kigyógyult a koronavírusból Böjte Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a publicisztikája után, amelyben többek között Hitlerhez hasonlította Soros Györgyöt, de azóta is folyamatosan nő az aHangon megjelenő kezdeményezés támogatóinak száma. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a publicisztikája után, amelyben többek között...","id":"20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15768-0e8d-4880-a402-f0eee859eafc","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Gálvölgyi János, Geszti Péter és már több mint 9 ezer aláíró követeli petícióban Demeter Szilárd lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben juthatnak a tengeri állatok szervezetébe.","shortLead":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben...","id":"202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9711ea-1c70-4f78-a271-3db1815cc2d2","keywords":null,"link":"/360/202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","timestamp":"2020. november. 30. 15:00","title":"A halételekkel ehetjük meg a tengerbe került műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió eurót – már kedden átutalják.","shortLead":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió...","id":"20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b1ea4-f624-4b16-a151-d0803140870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","timestamp":"2020. november. 30. 11:24","title":"Brüsszel 72,5 milliárd forintot küld Magyarországnak kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, aki kitart amellett, hogy soha egyetlen antiszemita mondatot nem írt le, és nem is gondolt. Vajon mi motiválhatta Demetert, és hogyan tarthatja mindezt elfogadhatónak? ","shortLead":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot...","id":"20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa55a44-1d6f-4415-91b9-216539b23f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","timestamp":"2020. december. 01. 11:36","title":"\"Demeter mindig is ezt a nyelvet beszélte, csak nem kapott ekkora nyilvánosságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","shortLead":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","id":"20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74813571-9496-499b-94ed-fc4132e27bee","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","timestamp":"2020. december. 01. 05:37","title":"Beintettek a georgiai republikánusok Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit finanszírozza.\r

\r

","shortLead":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit...","id":"20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4463b9-2fb2-4b8b-910a-931402f1a5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","timestamp":"2020. december. 01. 10:47","title":"Lovasi András elárulta, mire fordítja a raktárkoncertért kapott gázsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]