[{"available":true,"c_guid":"ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az ország több területén most nincs szükség a mintavételi pontokra.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az ország több területén most nincs szükség a mintavételi pontokra.","id":"20201202_Szurobusz_Budapest_Pest_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a51d9b-a5b9-4c8a-86a8-53db12661326","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szurobusz_Budapest_Pest_megye","timestamp":"2020. december. 02. 10:44","title":"Szerdán csak Budapesten és Pest megyében tesztelnek a szűrőbuszokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz adag Szputnyik-V-t kaptak laboratóriumi tesztelésre.","shortLead":"Húsz adag Szputnyik-V-t kaptak laboratóriumi tesztelésre.","id":"20201201_szerbia_vakcina_sputnikv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3fa100-fb81-4e51-a245-328f78e81d62","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_szerbia_vakcina_sputnikv","timestamp":"2020. december. 01. 10:10","title":"Szerbiában is tesztelik az orosz vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Romain Grosjeannak legalább egy futamot ki kell hagynia vérfagyasztó vasárnapi balesete után. 