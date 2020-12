Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz EP-képviselője, a később lemondott Szájer József is részt vett.","shortLead":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz...","id":"20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d99f7a0-1fdd-4a0f-9818-63b68f5b849f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 02. 07:12","title":"Szájer állítólag hivatlanul ment el a számára végzetes buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56256788-178f-4ce5-ba4d-2d2d4f4ed6da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bejelentés és egy feljelentés érkezett a rendőrséghez a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának cikke miatt.","shortLead":"Egy bejelentés és egy feljelentés érkezett a rendőrséghez a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának cikke miatt.","id":"20201202_Demeter_Szilard_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56256788-178f-4ce5-ba4d-2d2d4f4ed6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4cd8ef-b4f2-40ee-a8ec-325b8f2b8d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Demeter_Szilard_feljelentes","timestamp":"2020. december. 02. 16:11","title":"Feljelentették Demeter Szilárdot a holokausztozó írása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8720fcf9-9f7b-44a8-a3fe-59e23e4a5362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi diákaktivistát a 2019-es tüntetésen betöltött vezető szerepéért ítélték 13 hónap börtönre.","shortLead":"A hongkongi diákaktivistát a 2019-es tüntetésen betöltött vezető szerepéért ítélték 13 hónap börtönre.","id":"20201202_hongkong_joshua_wong_tuntetes_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8720fcf9-9f7b-44a8-a3fe-59e23e4a5362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd38efee-684c-493e-8823-ce9d9e1ce4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_hongkong_joshua_wong_tuntetes_bortonbuntetes","timestamp":"2020. december. 02. 11:53","title":"Több mint egy évre börtönbe küldték Joshua Wongot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcf34cf-0756-4de5-b19a-2e505d1cbf06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci ClearSpace nevű cég 2025-ben hoz majd le az Európai Űrügynökség (ESA) számára egy darab űrszemetet a világűrből. Több szempontból is fontos küldetés lesz.","shortLead":"A svájci ClearSpace nevű cég 2025-ben hoz majd le az Európai Űrügynökség (ESA) számára egy darab űrszemetet...","id":"20201202_europai_urugynokseg_esa_urszemet_clearspace_vespa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bcf34cf-0756-4de5-b19a-2e505d1cbf06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b9618b-6e42-4c7b-b77f-fcd8612d5d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_europai_urugynokseg_esa_urszemet_clearspace_vespa","timestamp":"2020. december. 02. 08:03","title":"A feladat egyetlen darab űrszemét lehozása, 30 milliárdot fizet ki érte az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","shortLead":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","id":"20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0adf550-e543-4305-acfc-15a682754e9c","keywords":null,"link":"/sport/20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","timestamp":"2020. december. 01. 23:16","title":"Nyolcaddöntős a Porto és a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","shortLead":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","id":"20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318166e-0dd3-4c95-942c-6de1e9e0ccdf","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Meghalt Kozák László, Kis Grófo édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kötelező maszkviselés miatt kellett szabályozni a kérdést.","shortLead":"A kötelező maszkviselés miatt kellett szabályozni a kérdést.","id":"20201203_rendelet_bolti_dolgozok_maszkviseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a93e2-71b3-4f2d-a86e-fb258921592f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_rendelet_bolti_dolgozok_maszkviseles","timestamp":"2020. december. 03. 09:19","title":"Rendeletben mondta ki a kormány: néha ihatnak a bolti dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi folyamatokat láthatjuk.","shortLead":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi...","id":"20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085db3c-3efb-434a-82ac-8f31d5d2b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","timestamp":"2020. december. 03. 08:33","title":"Videót küldött a Hold felszínéről a kínai szonda, már gyűjti a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]