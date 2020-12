Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de az igen, hogy erősen ittas volt.","shortLead":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de...","id":"20201202_trier_gazolas_csecsemo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c389d7-8b00-4285-bb02-19911b989072","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_trier_gazolas_csecsemo","timestamp":"2020. december. 02. 12:54","title":"Egy csecsemő és az apja is meghalt a trieri gázolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miért szereztem nyaralót vagy lakást a kontinensen, ha nem tölthetek ott annyi időt amennyit csak szeretnék? Ezen dühöng több mint félmillió brit polgár a Daily Mail beszámolója szerint.","shortLead":"Miért szereztem nyaralót vagy lakást a kontinensen, ha nem tölthetek ott annyi időt amennyit csak szeretnék? Ezen...","id":"20201201_A_Brexit_nem_vart_mellekhatasa_vege_a_hosszu_nyaralasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8516ebef-f221-4b42-866f-c66896058dd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_A_Brexit_nem_vart_mellekhatasa_vege_a_hosszu_nyaralasoknak","timestamp":"2020. december. 01. 18:03","title":"A Brexit nem várt mellékhatása: vége a hosszú nyaralásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak viszik, mint a cukrot, de két fontos könyves listát is vezet az Egy ígéret földje.","shortLead":"Nemcsak viszik, mint a cukrot, de két fontos könyves listát is vezet az Egy ígéret földje.","id":"20201203_Az_ev_konyves_sikere_Amerikaban_az_Obamamemoar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa49e26-12d2-4738-beca-8dbb67d67509","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Az_ev_konyves_sikere_Amerikaban_az_Obamamemoar","timestamp":"2020. december. 03. 10:47","title":"Az év könyves sikere Amerikában az Obama-memoár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a BKV buszpályázatos ügye, amelyben Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes volt élettársa is érintett volt.","shortLead":"Folytatódik a BKV buszpályázatos ügye, amelyben Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes volt...","id":"20201202_karacsony_gergely_bkv_szerzodes_off_shore_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fa9c0e-1f51-4f48-acbd-7de80d74d244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_karacsony_gergely_bkv_szerzodes_off_shore_cegek","timestamp":"2020. december. 02. 13:40","title":"Karácsony: Offshore hátterű céggel nem köt szerződést a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak odaítélése terén”. ","shortLead":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak...","id":"20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c5979-f903-480f-8551-fe740022d122","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","timestamp":"2020. december. 03. 12:24","title":"Megint hol vannak a nők? A hazai irodalmi díjak több mint 80 százalékát férfiak kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","id":"20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396cdfc-71a9-48e9-97b7-d4e9de6d36f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","timestamp":"2020. december. 02. 12:07","title":"Nem csitul a járvány, szigorítás következik Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 270 ezer ember halálát okozta a fertőzés.","shortLead":"Az országban már több mint 270 ezer ember halálát okozta a fertőzés.","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125e5292-7157-4696-8697-7ab742941f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 08:36","title":"Április óta nem követelt ennyi áldozatot a járvány az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó szankciókat vállalja. Szájer vasárnap jelentette be lemondását, lelki megterhelésre hivatkozva. A buliról akkor egy szót sem ejtett. Míg Szájer azt írja, \"házibuliban\" volt, a belga sajtó szexpartit említett. Frissítés: a belga ügyészség megerősítette, hogy drogot találtak Szájer táskájában.","shortLead":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó...","id":"20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d93cb1-a623-4ac9-9dd1-3b7494d7eb83","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","timestamp":"2020. december. 01. 15:28","title":"Szájer megerősítette, hogy jelen volt a pénteki bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]