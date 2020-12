Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás történhetett.","shortLead":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás...","id":"20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80901f6-2648-462a-aaff-a94a9e763fe5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 19:35","title":"Sokan csalást kiáltottak, miután az 5, 6, 7, 8, 9 és 10-es számokat húzták a dél-afrikai lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","shortLead":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","id":"20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5065540-d3e0-4594-874f-4c8aefb1e0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","timestamp":"2020. december. 03. 07:59","title":"Kémfotón az új Lada Niva, ami olyan, mint egy orosz Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos YouTube alkalmazásban már bekapcsolták az algoritmust, ami közzététel előtt kiszűri az ártalmas, zaklató kommentet, majd figyelmezteti annak íróját, hogy változtassa meg a szöveget olyanra, amellyel tiszteletben tartja embertársait.","shortLead":"Az androidos YouTube alkalmazásban már bekapcsolták az algoritmust, ami közzététel előtt kiszűri az ártalmas, zaklató...","id":"20201204_youtube_hozzaszolasok_moderalasa_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f16b093-69da-4ce2-9370-5469ab1b4e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_youtube_hozzaszolasok_moderalasa_szures","timestamp":"2020. december. 04. 12:03","title":"Szól a YouTube a kommentelőnek, aki épp beszólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg a Vodafone európai portfóliójában. A szülők egy dedikált alkalmazáson keresztül kommunikálhatnak majd az órát viselő gyerekekkel.","shortLead":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg...","id":"20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d568b6a-80f1-4297-bb2b-ff7fc8bc0c46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","timestamp":"2020. december. 03. 13:04","title":"Baby Yoda, Buzz Lightyear, Minnie egér: okosórát dob piacra a Vodafone és a Disney gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Uber néhány héten belül eladhatja az Uber Elevate nevű részlegét, és állítólag az önvezető autók fejlesztésével is leállnak majd.","shortLead":"A Uber néhány héten belül eladhatja az Uber Elevate nevű részlegét, és állítólag az önvezető autók fejlesztésével is...","id":"20201203_uber_repulo_taxi_ubair_uber_elevate_eladasa_joby_aviation","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb6d63-3994-4d5b-b3ac-905e03fbf481","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_uber_repulo_taxi_ubair_uber_elevate_eladasa_joby_aviation","timestamp":"2020. december. 03. 10:33","title":"Kiszállhat az Uber, repülő taxit már nem fognak fejleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","shortLead":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","id":"20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79593a3-b2df-4e94-bd70-74d6f699e7d8","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","timestamp":"2020. december. 03. 17:43","title":"Újabb három hónapig ingyen lehet szállítani a kerékpárokat a BKV járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","shortLead":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","id":"20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318166e-0dd3-4c95-942c-6de1e9e0ccdf","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Meghalt Kozák László, Kis Grófo édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","shortLead":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","id":"20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c798c2-9827-451c-9857-0799fe1e0e9c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","timestamp":"2020. december. 03. 09:05","title":"Miért pont a kijárási korlátozást kerülné el a kettős mérce?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]