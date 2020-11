Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában már óriási üzlet épül a hírességek személyre szóló üzeneteire, és a modell Európában is működni látszik.","shortLead":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában...","id":"202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d167-e95a-4ba0-ad8f-75f582071044","keywords":null,"link":"/360/202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","timestamp":"2020. november. 24. 16:00","title":"Celeb küldi szívnek szívesen – Európát is meghódítja a legújabb startup-őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak egyet magunkkal vinni, ha fizetni szeretnénk. Sőt, valójában egyikre sincs szükség.","shortLead":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak...","id":"20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ceb48-2b49-43cd-9d28-57baf6901b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","timestamp":"2020. november. 25. 15:33","title":"Januártól mindenhol el fogják fogadni a bankkártyáját – de most már otthon is hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett Oxfordi Angol Szótár összeállítói.\r

","shortLead":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cead6-aa26-475b-866a-df7696b549f1","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","timestamp":"2020. november. 23. 21:06","title":"Kifogott az oxfordi szótárkészítőkön az idei év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","shortLead":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","id":"20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240eb5a5-4a9b-4a66-8d4a-2dad9cfcd0e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","timestamp":"2020. november. 25. 07:59","title":"Megérkezett az Audi TTS erősebb új változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cc0662-6131-43c0-912c-db55ef880878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallási érzékenységek megsértése miatt kifogásolnak egy jelenetet.","shortLead":"A vallási érzékenységek megsértése miatt kifogásolnak egy jelenetet.","id":"20201124_Egy_csok_miatt_bojkottalnak_a_Netflixet_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54cc0662-6131-43c0-912c-db55ef880878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7470d13f-17c7-48d6-863b-278af5b6f088","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Egy_csok_miatt_bojkottalnak_a_Netflixet_Indiaban","timestamp":"2020. november. 24. 15:51","title":"Egy csók miatt bojkottálnák a Netflixet Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most megjelent rendeletből kiderült, hogy ebbe a külföldi tb is beleszámít.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most...","id":"20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482695b2-9b92-4efa-af67-ed8f41ee9743","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","timestamp":"2020. november. 25. 16:32","title":"Garázsépítésre, klímára, vagy napkollektorra is költhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","shortLead":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","id":"20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654648dd-7220-48c6-ac66-ed5054437d61","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","timestamp":"2020. november. 25. 17:21","title":"Pálinkás József: \"A Fidesz fél a választásoktól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9089a488-afd4-4a4c-aca5-92e03b02a4e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok Volkswagen Passatjának tekinthető típus meglepően gyorsan megkapta első ráncfelvarrását.","shortLead":"A japánok Volkswagen Passatjának tekinthető típus meglepően gyorsan megkapta első ráncfelvarrását.","id":"20201124_egy_ev_utan_maris_felfrissitettek_a_toyota_camryt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9089a488-afd4-4a4c-aca5-92e03b02a4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19de335-daa6-4c3b-a75e-761b5c6e8666","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_egy_ev_utan_maris_felfrissitettek_a_toyota_camryt","timestamp":"2020. november. 24. 11:21","title":"Villámgyorsan felfrissítették a Toyota Camryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]