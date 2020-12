Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban – pontosabban az azt övező hírnévben –, ami a mémgyárat is beindította.","shortLead":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban –...","id":"20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae80ce89-d34d-4ddd-9f9a-0f408651d048","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","timestamp":"2020. december. 04. 09:03","title":"Mémesedik a rejtélyes fémoszlop, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2020. december. 04. 07:30","title":"Miből sütjük a kenyeret a következő évtizedekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint az ügyben minden hazugság, Szájer Józsefet bárki zsarolhatta, Orbán pedig hagyta.","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint az ügyben minden hazugság, Szájer Józsefet bárki zsarolhatta, Orbán pedig hagyta.","id":"20201202_gyurcsany_ferenc_szajer_jozsef_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a04ae2c-69fd-4c37-b051-464f96f94019","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_gyurcsany_ferenc_szajer_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. december. 02. 13:26","title":"Gyurcsány a Szájer-botrányról: „Orbán és Szájer a két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","shortLead":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","id":"20201204_ipar_valsag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da6a1e9-14be-4513-b3e4-5cec5845c340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_ipar_valsag_ksh","timestamp":"2020. december. 04. 09:41","title":"Kiheverte a magyar ipar a válság első hullámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8720fcf9-9f7b-44a8-a3fe-59e23e4a5362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi diákaktivistát a 2019-es tüntetésen betöltött vezető szerepéért ítélték 13 hónap börtönre.","shortLead":"A hongkongi diákaktivistát a 2019-es tüntetésen betöltött vezető szerepéért ítélték 13 hónap börtönre.","id":"20201202_hongkong_joshua_wong_tuntetes_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8720fcf9-9f7b-44a8-a3fe-59e23e4a5362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd38efee-684c-493e-8823-ce9d9e1ce4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_hongkong_joshua_wong_tuntetes_bortonbuntetes","timestamp":"2020. december. 02. 11:53","title":"Több mint egy évre börtönbe küldték Joshua Wongot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette, az igazság pedig talán egyszer kiderül.","shortLead":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette...","id":"20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eb11bb-d5b0-488f-9bdb-109b35038779","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","timestamp":"2020. december. 02. 11:33","title":"Szijjártó Péter a sajtóból értesült Szájer József brüsszeli partijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fdce4a-56b5-4e66-bd31-998eace01869","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 250-en vettek részt a rendezvényen, 41 résztvevő tesztje lett pozitív.","shortLead":"Nagyjából 250-en vettek részt a rendezvényen, 41 résztvevő tesztje lett pozitív.","id":"20201203_Swingertalalkozon_fertozodott_meg_koronavirussal_tobb_tucat_ember_new_Orleansban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1fdce4a-56b5-4e66-bd31-998eace01869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e349e581-b1c4-4136-aba0-1fd7e0275d88","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Swingertalalkozon_fertozodott_meg_koronavirussal_tobb_tucat_ember_new_Orleansban","timestamp":"2020. december. 03. 11:42","title":"Swingertalálkozón fertőződött meg koronavírussal több tucat ember New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem a tulajdonosa használja.","shortLead":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem...","id":"20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fde0db-7ca8-4e6e-b871-d066e79c7e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"A HP új laptopján automatikusan elsötétül a képernyő, ha nem a tulajdonosa ül előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]