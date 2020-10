HVG Terasz

2020.10.02. 15:00 1 perc

Iszonyatosan túlárazottak a közbeszerzések a Hegyvidéken – állítja a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, aki tavaly ősz óta a XII. kerület önkormányzati képviselője is. Kovács több konkrét esetet is említ, közte egy 100 méteres utat, ami 60 millióból épült, miközben egy ugyanekkora szakaszt 2 millióért csináltattak meg a lakók. De mit tehet ő a hasonló esetekben? – erről is vall M. Kiss Csabának.