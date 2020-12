Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás történhetett.","shortLead":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás...","id":"20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80901f6-2648-462a-aaff-a94a9e763fe5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 19:35","title":"Sokan csalást kiáltottak, miután az 5, 6, 7, 8, 9 és 10-es számokat húzták a dél-afrikai lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte, hogy erre tekintettel vonják vissza a kizárása érdekében benyújtott indítványt.","shortLead":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte...","id":"20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dcc277-1981-4e98-8e29-6af3524fa770","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","timestamp":"2020. december. 04. 10:46","title":"Bocsánatot kért Deutsch Tamás Manfred Webertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490bddb8-72a9-45f4-83c7-f04caf297ad2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Karácsonyi vásárok nélkül jön az idei karácsony Bécsben.","shortLead":"Karácsonyi vásárok nélkül jön az idei karácsony Bécsben.","id":"20201203_Ez_az_advent_Becsben_is_mas_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490bddb8-72a9-45f4-83c7-f04caf297ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e96df-ce97-4679-ada4-8a476a5510a4","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Ez_az_advent_Becsben_is_mas_lesz","timestamp":"2020. december. 03. 09:46","title":"Ez az advent Bécsben is más lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. A ránk jellemző internethasználatról is kiderült pár érdekesség.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint...","id":"20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f54837-55e3-4772-9cea-42d673f27cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","timestamp":"2020. december. 04. 17:15","title":"Meglepő új kutatás jött a magyar facebookozókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet – értesült a Reuters. A Bloomberg szerint azonban a franciák vétóval fenyegetőznek.","shortLead":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet –...","id":"20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e59a47-9c5d-44ec-89a5-72e022ca4a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2020. december. 03. 15:15","title":"A hétvégére lehet megállapodás a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban aukción és persze méregdrágán. Így lesz egy december 10-én is.","shortLead":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban...","id":"20201203_apple_1_komputer_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ba9c0c-1ed0-4433-b563-629ff0354c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_1_komputer_aukcio","timestamp":"2020. december. 03. 11:03","title":"15 millió forint a kikiáltási ára egy Apple-1 komputernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő.","shortLead":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak...","id":"20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325c6c7-1fbd-49fc-9c3e-7b3401c4bb53","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","timestamp":"2020. december. 03. 15:05","title":"A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8061dd52-0d28-4638-9753-55b269ddd27c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A támadó mindössze húszezer forintot zsákmányolt a sofőrtől 2018-ban.","shortLead":"A támadó mindössze húszezer forintot zsákmányolt a sofőrtől 2018-ban.","id":"20201204_Elete_vegeig_fegyhazban_marad_a_taxist_halalra_keselo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8061dd52-0d28-4638-9753-55b269ddd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a0cec9-1758-461d-b8ff-f46b1797da71","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Elete_vegeig_fegyhazban_marad_a_taxist_halalra_keselo_ferfi","timestamp":"2020. december. 04. 12:17","title":"Élete végéig fegyházban marad a taxist megkéselő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]