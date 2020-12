Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után Szájer Józsefet kábítószerrel a hátizsákjában fogták el a rendőrök. David Manzheley kitart eddigi verziója mellett a történtekről, és kitartóan állítja, hogy a bulijaira további fideszes kötődésű emberek is járnak. Sőt, tudni véli, hogy kerültek a rendőrök múlt pénteken a lakásába.","shortLead":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után...","id":"20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539e2f9f-3ccf-49f1-9ed7-bb3b0dee1e64","keywords":null,"link":"/360/20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","timestamp":"2020. december. 04. 15:30","title":"Üzleti féltékenység okozta Szájer lebukását? Az orgiaszervező lakásában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 5 méter hosszú új japán SUV-ot egy 248 lóerős hibrid hajtáslánc mozgatja.","shortLead":"A mintegy 5 méter hosszú új japán SUV-ot egy 248 lóerős hibrid hajtáslánc mozgatja.","id":"20201204_167_millio_forinton_nyit_itthon_a_toyota_hatalmas_divatterepjaroja_a_7_uleses_highlander","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201a05fd-2f69-4a6e-a2e0-600cc8ff1722","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_167_millio_forinton_nyit_itthon_a_toyota_hatalmas_divatterepjaroja_a_7_uleses_highlander","timestamp":"2020. december. 04. 11:21","title":"16,7 millió forinton nyit itthon a Toyota hatalmas divatterepjárója, a 7 üléses Highlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérvények befogadásánál főleg a járóbeteg-szakellátásnak kedveztek. Összesen 47 intézmény jut többletkapacitáshoz.","shortLead":"A kérvények befogadásánál főleg a járóbeteg-szakellátásnak kedveztek. Összesen 47 intézmény jut többletkapacitáshoz.","id":"20201204_emmi_5_milliard_tobbletkapacitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444b3a2d-3ee6-4dc1-9be7-2dd5b86606ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_emmi_5_milliard_tobbletkapacitas","timestamp":"2020. december. 04. 19:46","title":"5 milliárdnyival támogat egészségügyi szolgáltatókat az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta időszerű megújulásról van szó.","shortLead":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta...","id":"20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40a7047-1d6c-4be2-9d88-888718c3010d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","timestamp":"2020. december. 03. 16:03","title":"Nagyot változik a MÁV internetes rendszere, teljesen átalakul az Elvira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András elmagyarázta, nem érti, miért akarnának egyes önkormányzatok adót emelni.","shortLead":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András...","id":"20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742cbb4f-cfa9-4be6-a11e-aaeb3cb8b292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","timestamp":"2020. december. 03. 10:32","title":"Tállai: A kormány megvédi az embereket az önkormányzati adóemeléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár a médiáról, akár a Színház- és Filmművészeti Egyetemről – mondja a Vígszínházba sokadszor visszatérő rendező, Michal Dočekal, aki a történelem meghamisításáról rendezett most előadást. Interjú.","shortLead":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár...","id":"20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328e6ec-d8e5-417f-bc25-8788cf90328c","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","timestamp":"2020. december. 04. 20:00","title":"Harminc évvel ezelőtt egyáltalán nem számoltunk a posztdemokrácia megjelenésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást saját hatáskörben engedélyezték, amit minden uniós tagállam, így Magyarország is megtehet. ","shortLead":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást...","id":"20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3e594-69d8-43db-82ff-5a42e912c00b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","timestamp":"2020. december. 04. 17:37","title":"Orbán téved, nem azért oltanak előbb a britek, mert kiléptek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","shortLead":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","id":"20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a67736-b83d-491d-a400-51fd3b34a345","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","timestamp":"2020. december. 04. 06:41","title":"394 lóerő és zöld rendszám: Magyarországon az új hibrid 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]