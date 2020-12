Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 23 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 23 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.","id":"20201203_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d4536d-73f5-477a-ad7a-b72c7e3a1a2d","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2020. december. 03. 19:08","title":"Közel ezer ember halt meg egy nap alatt koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","shortLead":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","id":"20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11019425-4881-4287-ba63-94dc7ba7aaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","timestamp":"2020. december. 04. 21:03","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 150 millió Celsius-fokot termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","shortLead":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","id":"202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361cddd2-5cd9-4c28-866a-85512f258232","keywords":null,"link":"/360/202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","timestamp":"2020. december. 05. 13:40","title":"Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","shortLead":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","id":"20201204_idojaras_melegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d93d3-9f6e-4a11-bee8-76416cc1156f","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_idojaras_melegedes","timestamp":"2020. december. 04. 05:15","title":"Megérkezett az enyhülés, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori \"harcostársát\", akit a publicista pedofilként írt le.","shortLead":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori...","id":"20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29182f30-ff96-404d-9855-5dc3a0d0a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 15:31","title":"Hiába hallgatott Bayer Zsolt 20 évig az állítólagos pedofil harcostársról, felelősségre nem vonható érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) egy dollárt, vagyis 294 forintot fizet egy coloradói cégnek, hogy az egy kis adag kőzetmintát gyűjtsön be neki a Hold felszínéről.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) egy dollárt, vagyis 294 forintot fizet egy coloradói cégnek, hogy az egy kis adag...","id":"20201204_kozetminta_hold_nasa_regolit_lunar_outpost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa6928-62e0-460b-a6f5-7b14f50eeefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_kozetminta_hold_nasa_regolit_lunar_outpost","timestamp":"2020. december. 04. 16:03","title":"294 forintot fizet a NASA egy cégnek egy Földön kívül végzett munkáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003abf31-947c-4777-bb26-b1e4d5524cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak hasznos, de igen fontos az a frissítés, amely az IKEA Home Smart nevű applikációjához és az egész okosotthonos szisztémát összefogó rendszeréhez érkezett.","shortLead":"Nemcsak hasznos, de igen fontos az a frissítés, amely az IKEA Home Smart nevű applikációjához és az egész okosotthonos...","id":"20201204_ikea_symfonisk_okosotthon_jeltovabbito_vilagitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003abf31-947c-4777-bb26-b1e4d5524cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605c7e4b-6ee8-4d2d-858f-263a152c5ec5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_ikea_symfonisk_okosotthon_jeltovabbito_vilagitas","timestamp":"2020. december. 04. 10:03","title":"Nagy újítást kapott az IKEA okosotthonos rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak arra, hogy a funkcionális változásokon túl az agyban jelentős anatómiai változások is zajlanak, de a fejlődésére a környezet is döntő hatással van. A cikk elkészítéséhez A Szeretetre éhezve – 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyvet használtuk.","shortLead":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak...","id":"20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcd27b8-f64f-4802-8c96-9943e2e076a8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","timestamp":"2020. december. 04. 19:30","title":"Nem bolond, hanem kamasz – L. Stipkovits Erika a felnőtt és a serdülő agy különbségeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]