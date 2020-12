Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) értetlenül áll az előtt, hogy a Fővárosi Kormányhivatal - immáron negyedszer - ismét visszautasította a cég járatsűrítési tervét, ezért személyes egyeztetést kezdeményeznek - írja az MTI.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) értetlenül áll az előtt, hogy a Fővárosi Kormányhivatal - immáron negyedszer...","id":"20201205_A_BKK_szerint_nincs_tobb_jarmuvuk_a_jaratsuritesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3a644-90d4-4010-9023-4da196353003","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20201205_A_BKK_szerint_nincs_tobb_jarmuvuk_a_jaratsuritesre","timestamp":"2020. december. 05. 11:40","title":"A BKK szerint nincs több járművük a járatsűrítésre, személyesen egyeztetnének a Fővárosi Kormányhivatallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Televízió riporterlegendája a szerdán elhunyt amerikai sportolóval, Rafer Johnsonnal készítette fura körülmények között élete első interjúját, még 1958-ban.



","shortLead":"A Magyar Televízió riporterlegendája a szerdán elhunyt amerikai sportolóval, Rafer Johnsonnal készítette fura...","id":"20201204_Elhunyt_a_sportolo_akihez_samlira_kellett_allnia_Vitraynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ce48cc-07ca-4d76-8382-2a129ef480e8","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Elhunyt_a_sportolo_akihez_samlira_kellett_allnia_Vitraynak","timestamp":"2020. december. 04. 08:53","title":"Meghalt a sportoló, akihez sámlira kellett állnia Vitray Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Libra helyett Diemnek kell majd nevezni a Facebook által megálmodott pénznemet. Már amikor nevezni kell majd valahogy, a bevezetés ugyanis egyelőre csúszik.","shortLead":"Libra helyett Diemnek kell majd nevezni a Facebook által megálmodott pénznemet. Már amikor nevezni kell majd valahogy...","id":"20201204_libra_diem_valuta_kriptopenz_facebook_digitalis_penz_online_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7ea7cd-d8c8-4974-b62d-c4540b1a6a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_libra_diem_valuta_kriptopenz_facebook_digitalis_penz_online_vasarlas","timestamp":"2020. december. 04. 11:03","title":"Átnevezték a Facebook saját pénznemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","shortLead":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","id":"20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea42137-5ff8-4ba8-98d4-7939e054ba2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","timestamp":"2020. december. 04. 17:19","title":"A Magyar Hang kiáll a kormánymédia által pedofíliával vádolt munkatársa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ec3203-a633-440e-8fa6-378347313264","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra. Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk.\r

","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz...","id":"huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ec3203-a633-440e-8fa6-378347313264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba39ba-a56b-4ee4-a9e0-828f1b748e61","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","timestamp":"2020. december. 05. 10:30","title":"Megkérdeztük, ki mit nyomogat olyan buzgón a mobilján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lefuttatták a Geekbench tesztjét a Samsung Galaxy S21-en, amibe az új androidos csúcsprocesszor, a Snapdragon 888 mellett 8 GB RAM is került.","shortLead":"Lefuttatták a Geekbench tesztjét a Samsung Galaxy S21-en, amibe az új androidos csúcsprocesszor, a Snapdragon 888...","id":"20201204_samsung_galaxy_s21_qualcomm_snapdragon_888_processzor_benchmark_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cd3176-315b-4e39-9ee4-0344c637e8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_samsung_galaxy_s21_qualcomm_snapdragon_888_processzor_benchmark_teszt","timestamp":"2020. december. 04. 14:05","title":"A Samsung Galaxy S21 lehet a telefon, amelynek most kiszivárogtak a teszteredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Európai uniós átlagra mutogat az Orbán-kormány, amikor a magas magyarországi halálozási adatokat magyarázza, ám ehhez az első és a második hullám összesített adatait veszik alapul. Pedig ha csak az elmúlt egy hónap járványügyi trendjeit nézzük, sokkal súlyosabb a helyzet: egymillió főre vetítve csak Szlovéniában és Bulgáriában halnak meg többen koronavírus miatt, mint Magyarországon. ","shortLead":"Európai uniós átlagra mutogat az Orbán-kormány, amikor a magas magyarországi halálozási adatokat magyarázza, ám ehhez...","id":"20201204_unios_osszehasonlitas_magyarorszag_koronavirus_halalozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f4d95-287e-456e-a635-54a70087d8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_unios_osszehasonlitas_magyarorszag_koronavirus_halalozas","timestamp":"2020. december. 04. 17:00","title":"Hiába magyarázza a kormány a Covid-adatokat, halálozásban már uniós dobogósok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003abf31-947c-4777-bb26-b1e4d5524cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak hasznos, de igen fontos az a frissítés, amely az IKEA Home Smart nevű applikációjához és az egész okosotthonos szisztémát összefogó rendszeréhez érkezett.","shortLead":"Nemcsak hasznos, de igen fontos az a frissítés, amely az IKEA Home Smart nevű applikációjához és az egész okosotthonos...","id":"20201204_ikea_symfonisk_okosotthon_jeltovabbito_vilagitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003abf31-947c-4777-bb26-b1e4d5524cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605c7e4b-6ee8-4d2d-858f-263a152c5ec5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_ikea_symfonisk_okosotthon_jeltovabbito_vilagitas","timestamp":"2020. december. 04. 10:03","title":"Nagy újítást kapott az IKEA okosotthonos rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]