Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötven ember húzta eggyel mellé.","shortLead":"Ötven ember húzta eggyel mellé.","id":"20201206_Otven_ember_huzta_eggyel_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f90458-fdde-41d0-a355-3459a53bcf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Otven_ember_huzta_eggyel_melle","timestamp":"2020. december. 06. 16:44","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét magyarázza a drágulás. A leggazdagabbak és legszegényebbek kiadásai közötti szakadék nagy, de változatlan maradt. Milliós viszont még mindig az a réteg, amelyik többet költ egy lakáshitel törlesztésére, mint bármi másra.","shortLead":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét...","id":"20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c91a97c-7d77-462a-a6bd-3543778b7f4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","timestamp":"2020. december. 05. 11:00","title":"Havi 111 ezer forintot költött egy átlagos magyar, mielőtt ideért a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeltek ellene és két társa ellen lopás miatt.","shortLead":"Vádat emeltek ellene és két társa ellen lopás miatt.","id":"20201205_Rendszeresen_nem_fizetett_egy_autos_a_benzinkuton__650_ezer_forint_a_szamlaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbb5344-6adb-421c-ac08-a67c51d967c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201205_Rendszeresen_nem_fizetett_egy_autos_a_benzinkuton__650_ezer_forint_a_szamlaja","timestamp":"2020. december. 05. 10:08","title":"Rendszeresen nem fizetett egy autós a benzinkúton - 650 ezer forint a számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517e15d5-ac15-407b-8ee2-526d5eccd9a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Üres nézőtér előtt humoros estet tartani körülbelül annyira természetes ötlet, mint Németh Szilárdról vegán éttermet elnevezni. A mostani körülmények között a DumaAktuál stábja mégis erre kényszerült, és ha már így alakult, ott voltunk, meglestük őket. Mutatjuk. Aztán meg a végeredményt is. ","shortLead":"Üres nézőtér előtt humoros estet tartani körülbelül annyira természetes ötlet, mint Németh Szilárdról vegán éttermet...","id":"20201205_Ilyen_volt_a_DumaAktual_a_tok_ures_nezoter_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517e15d5-ac15-407b-8ee2-526d5eccd9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ac4c3e-aedd-4e0c-a23d-c8c4ac330e41","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_Ilyen_volt_a_DumaAktual_a_tok_ures_nezoter_elott","timestamp":"2020. december. 05. 16:55","title":"Ilyen volt a Duma Aktuál a tök üres nézőtér előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon vasárnap.","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon...","id":"20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64287ac-153b-4545-8534-5208664727e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","timestamp":"2020. december. 06. 10:55","title":"A magyarlakta térségekben még az átlagnál is kevesebben szavaznak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f374f805-0dd0-4d9f-9be5-cb23d66e4209","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A férfiak és a nők esélyei sok területen már megközelítik egymást, de a gazdasági életben még mindig kisebb részvételi esélyei vannak a nőknek, mint a férfiaknak. A világ összes országában életük során jóval többet keresnek a férfiak, ők uralják a cégek igazgatótanácsait és a politikai életet. Az elsődleges felmérések szerint a járvány miatt a nők még hátrányosabb helyzetbe kerülnek.","shortLead":"A férfiak és a nők esélyei sok területen már megközelítik egymást, de a gazdasági életben még mindig kisebb részvételi...","id":"20201206_257_ev_mulva_tunhet_el_a_nemek_kozotti_berszakadek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f374f805-0dd0-4d9f-9be5-cb23d66e4209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d5522e-a43c-4168-a6a8-a7e002d328d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_257_ev_mulva_tunhet_el_a_nemek_kozotti_berszakadek","timestamp":"2020. december. 06. 17:00","title":"257 év múlva tűnhet el a nemek közötti bérszakadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","shortLead":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","id":"20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d32e550-7901-4a57-a951-e6d8769808e1","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Kirúgták a Honvéd edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]