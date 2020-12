Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"038d159b-d8f2-48a8-8651-c20df840e506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) munkatársai egy nemzetközi projekt keretében az Ighiel-tavat vizsgálták. A kutatók megállapították, hogy Románia legnagyobb karszttavában drasztikus átalakulás zajlott le az elmúlt évtizedekben, amelyben olyan távoli tényezők is szerepet játszottak, mint a légköri szennyezés, a közlekedés és a műtrágyahasználat.","shortLead":"Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai...","id":"20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038d159b-d8f2-48a8-8651-c20df840e506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bef3b5-c311-4012-bcc6-1c6fe7c2cc95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2020. december. 04. 19:03","title":"Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét magyarázza a drágulás. A leggazdagabbak és legszegényebbek kiadásai közötti szakadék nagy, de változatlan maradt. Milliós viszont még mindig az a réteg, amelyik többet költ egy lakáshitel törlesztésére, mint bármi másra.","shortLead":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét...","id":"20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c91a97c-7d77-462a-a6bd-3543778b7f4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","timestamp":"2020. december. 05. 11:00","title":"Havi 111 ezer forintot költött egy átlagos magyar, mielőtt ideért a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és listavezető Bayern Münchennel a német labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati rangadóján.","shortLead":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és...","id":"20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86c8c1-77b5-45f2-8aa1-58335be6b4d5","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","timestamp":"2020. december. 05. 21:10","title":"Gólzáporos döntetlen született az RB Leipzig és a Bayern München mérközésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","shortLead":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","id":"20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8334b54-f972-4670-90b7-cb6ff5818ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","timestamp":"2020. december. 06. 13:40","title":"Titokban és csak most kért bocsánatot Roald Dahl családja a szerző antiszemita kijelentéseiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Még a Vasfüggöny idején, 1985-ben került az Egyesült Államokba biokémikus kutatóként, több mint 20 éve fedezte fel kutatótársával az mRNS jelentőségét, melyre most a koronavírus elleni vakcinafejlesztések jó része épül. E pillanatban Nobel-díj-várományosként is emlegetik.","shortLead":"Még a Vasfüggöny idején, 1985-ben került az Egyesült Államokba biokémikus kutatóként, több mint 20 éve fedezte fel...","id":"202049_kariko_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7434fb-ebb8-494a-a5b2-942161f8effc","keywords":null,"link":"/360/202049_kariko_katalin","timestamp":"2020. december. 05. 07:00","title":"Karikó Katalin: Vakcinát fejleszteni elsősorban morális kötelezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia és az EU képviselői vasárnap felújítják a Brexit utáni kereskedelmi megállapodásról folytatott, ám a súlyos nézetkülönbségek miatt pénteken félbeszakadt tárgyalásokat. A felek hangsúlyozzák, továbbra is komoly viták akadályozzák a megegyezést.","shortLead":"Nagy-Britannia és az EU képviselői vasárnap felújítják a Brexit utáni kereskedelmi megállapodásról folytatott, ám...","id":"20201205_Vasarnap_felujitjak_a_postBrexittargyalasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd42fa4-fe29-4b76-b6dd-195a07346bbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Vasarnap_felujitjak_a_postBrexittargyalasokat","timestamp":"2020. december. 05. 19:25","title":"Vasárnap felújítják a „post-Brexit’-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sikerült áthidalni a nézetkülönbségeket. Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombat délután személyesen tekinti át a helyzetet.","shortLead":"Nem sikerült áthidalni a nézetkülönbségeket. Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai...","id":"20201204_brexit_felfuggesztett_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4671446-1788-4222-8fbb-e80de7345a77","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_brexit_felfuggesztett_targyalas","timestamp":"2020. december. 04. 21:20","title":"Úgy tűnik, kudarccal ér véget a londoni Brexit-tárgyalás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]