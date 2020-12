Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát Oroszországban. ","shortLead":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát...","id":"20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09e55-e44a-4b47-be33-7fbe9619afc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"Még tesztelés alatt van, de már elkezdték használni az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szűk családi körben eltemették szombaton szülőhelyén Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnököt, aki 94 éves korában hunyt el a héten koronavírus-betegségben.","shortLead":"Szűk családi körben eltemették szombaton szülőhelyén Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnököt, aki 94 éves korában...","id":"20201205_Eltemettek_Valery_Giscard_dEstaing_volt_francia_elnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0e8f0f-6573-4036-a265-382ba2ec7236","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Eltemettek_Valery_Giscard_dEstaing_volt_francia_elnokot","timestamp":"2020. december. 05. 21:36","title":"Eltemették Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Euronews szerint a Fidesz brüsszeli erős emberének dicstelen bukása arról is sokat elárul, miként működik ma Magyarországon a hatalom szekerét toló sajtó. Egy ilyen ügybe persze bárki belebukna, de ez esetben a történtek sokat árthatnak a kormány hitelességének is, hiszen Orbán keményen melegellenes vonalat visz, idáig nem kis részben a most lemondott politikus közreműködésével. Ennek megfelelően Brüsszelben képmutatónak minősítik, amit a képviselő és a Fidesz művelt.\r

\r

","shortLead":"Az Euronews szerint a Fidesz brüsszeli erős emberének dicstelen bukása arról is sokat elárul, miként működik ma...","id":"20201205_Euronews_Leszerepelt_a_kormanymedia_a_Szajerugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0049c07-f83d-481f-ac20-4528a7b006f2","keywords":null,"link":"/360/20201205_Euronews_Leszerepelt_a_kormanymedia_a_Szajerugyben","timestamp":"2020. december. 05. 10:00","title":"Euronews: A Szájer-ügy a kormánymédia működését is leleplezte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","shortLead":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","id":"20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea0595f-1dde-46df-be1f-2c524c14827c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","timestamp":"2020. december. 04. 18:37","title":"Hatéves csúcson az élelmiszerárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25266a10-2f32-4f1e-aac4-929aa4a1e831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha mégis személyesen megyünk boltba, vigyünk kézfertőtlenítőt – tanácsolta az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Ha mégis személyesen megyünk boltba, vigyünk kézfertőtlenítőt – tanácsolta az országos tiszti főorvos.","id":"20201204_Muller_Javaslom_az_internetes_vasarlasnak_a_meggondolasi_lehetoseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25266a10-2f32-4f1e-aac4-929aa4a1e831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d7758-8d0e-4701-b679-f1af9c0a77c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Muller_Javaslom_az_internetes_vasarlasnak_a_meggondolasi_lehetoseget","timestamp":"2020. december. 04. 12:31","title":"Müller Cecília a netes vásárlásra buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A második videóban Veszelovszki Janka tolmácsolásában hallhatjuk Simon István Mirza című versét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ce24d-518d-4009-9d94-35dc23376643","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","timestamp":"2020. december. 04. 18:05","title":"„Halkan suttogta, szepegte sírva, mint legszebb szót a földön” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","shortLead":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","id":"20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9047aac-f965-465f-beeb-d4f85589960b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","timestamp":"2020. december. 04. 22:02","title":"Macron: Mi nem Magyarország vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5337121f-44bd-49e5-a0aa-9899ecbdd010","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét incidensek törtek ki Párizsban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa és általában a szociális és szabadságjogok csorbítása elleni újabb tüntetésen. Országszerte mintegy száz városban tiltakoztak szombaton, egy nappal azután, hogy Emmanuel Macron államfő visszautasította, hogy az erőszak rendszerszintű a francia rendőrségen belül.","shortLead":"Ismét incidensek törtek ki Párizsban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa és általában a szociális és...","id":"20201205_Ismet_zavargasok_tortek_ki_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5337121f-44bd-49e5-a0aa-9899ecbdd010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8971daaa-5813-4f76-86f9-b27f9b341335","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Ismet_zavargasok_tortek_ki_Parizsban","timestamp":"2020. december. 05. 20:41","title":"Ismét zavargások törtek ki Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]