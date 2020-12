Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: ereszcsatorna, értékrend, Takarodjon!, hallgatás, balfácán. Az én hetem: Karafiáth Orsolya ragaszkodik az undorhoz
2020. december. 06. 19:00

Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de elképesztő összegekért keltek el a művészeti piacon.
A magyar kortárs művészet a Tate Modernt és a jegybankot is izgatja
2020. december. 06. 13:30

Nem irritálja a bőrt, nem párásodik be tőle a szemüveg, cserébe viszont nehéz – ezek a főbb jellemzői annak a különös sapkának, melyet a koronavírus ellen fejlesztett ki egy kanadai feltaláló.
Egy kanadai feltaláló állítja, elkészítette a tökéletes védelmet a koronavírus ellen
2020. december. 07. 09:03

A szervezők visszafizetik a koncertjegy árát. ","shortLead":"A szervezők visszafizetik a koncertjegy árát. Lefújta a Nick Cave & The Bad Seeds a 2021-es turnéját, elmarad a budapesti koncert is
2020. december. 07. 12:24

A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","shortLead":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. Bob Dylan eladta a teljes életművét
2020. december. 07. 15:13

A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor Ponta korábbi miniszterlenök pártja nem jutott be a Parlamentbe, Ponta visszavonul. Victor Ponta korábbi miniszterlenök pártja nem jutott be a Parlamentbe, Ponta visszavonul.","shortLead":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Jönnek a részeredmények: vezetnek a szociáldemokraták, erős a szélsőjobb
2020. december. 06. 22:46

A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog versenyeztetni két diákcsapat.
Autóversenyt rendeznek a Holdon, 2021-ben érkezhet meg a két autó
2020. december. 07. 10:03

Miskolcon adta elő a mutatványát a legrosszabb pillanatban.
Megint egy rendőrautó előtt kezdett driftelni egy sofőr
2020. december. 07. 16:35