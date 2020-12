Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második világháborús brit légibomba hatástalanításának idejére. A szerkezetet nagyon veszélyesnek minősítették a tűzszerészek.","shortLead":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második...","id":"20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ca10-e74d-40b6-b16c-a7850cd1ba1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","timestamp":"2020. december. 07. 10:33","title":"13 ezer embert evakuáltak Frankfurtban, miután előkerült egy 500 kilós bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ez egy \"nagyvonalúan felkínált\" lehetőség.","shortLead":"A miniszter szerint ez egy \"nagyvonalúan felkínált\" lehetőség.","id":"20201207_kasler_miklos_orosz_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75b0389-243a-4284-8a9f-ed81ed4cc8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_kasler_miklos_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 07. 13:02","title":"Kásler: 3–5 ezer magyar vehet részt az orosz vakcina tesztelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","shortLead":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","id":"20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402a31f-ad2b-4f02-b4d9-9517be96fc73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 18:57","title":"Másfélszer annyian vallották magukat munkanélkülinek, mint ahányan hivatalosan azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","shortLead":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","id":"20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef28e2-3ee3-4978-ae93-788ef0e8ce99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","timestamp":"2020. december. 07. 13:30","title":"Lelkünknek van egy sötét és egy napos oldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek...","id":"20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee986c63-c423-40b0-9fbd-fe11c4f2260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","timestamp":"2020. december. 08. 07:15","title":"Virológus: A vakcina meggátolja a súlyos tünetek kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac3b11-e3db-44ff-8a75-1dbe0aa1614c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tajvani hatóságok nem viccelnek, ha a járvány terjedésének megakadályozásáról van szó.\r

","shortLead":"A tajvani hatóságok nem viccelnek, ha a járvány terjedésének megakadályozásáról van szó.\r

","id":"20201207_tajvan_koronavirus_jarvany_karanten_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac3b11-e3db-44ff-8a75-1dbe0aa1614c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a1c1b-2a25-48fd-a547-2fce8f6ab67e","keywords":null,"link":"/elet/20201207_tajvan_koronavirus_jarvany_karanten_birsag","timestamp":"2020. december. 07. 22:38","title":"Nyolc másodpercre hagyta el a karantént, egymillióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf7765b-da53-44d7-af6c-548ebf59905e","keywords":null,"link":"/360/20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","timestamp":"2020. december. 07. 19:00","title":"Vadászat Bin Ládenre - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyre ezzel szemben 50,7 milliárd forintot csoportosítottak át tavasz óta.","shortLead":"Egészségügyre ezzel szemben 50,7 milliárd forintot csoportosítottak át tavasz óta.","id":"20201207_Sportkormany_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75044080-2e8a-4e0f-a4be-36ceadd2e87c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Sportkormany_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. december. 07. 08:09","title":"Több mint 140 milliárd forintot költött a kormány a sportra a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]