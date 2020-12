Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","shortLead":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","id":"20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107fc27d-a7c0-422f-b033-c65bc7f7756b","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2020. december. 08. 20:14","title":"Két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönt kért az ügyész Nicolas Sarkozyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","shortLead":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","id":"20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d54f557-c617-4af5-b44b-0eb3305c8c78","keywords":null,"link":"/elet/20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","timestamp":"2020. december. 09. 17:28","title":"Ismert magyar színészek olvasnak fel részeket a Meseország mindenkiéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott projekt is, ahol felbukkan Mészáros Lőrinc neve is. Kényszerpályára sodródtak a tulajdonos önkormányzatok, hiszen úgy mentik meg a céget, hogy közben magukat fosztják ki. Az állam viszont most olcsón is megveheti a céget. ","shortLead":"A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott...","id":"20201209_Alfoldvizugy_A_tulajdonos_onkormanyzatok_sokat_buknak_az_allam_meg_olcson_viheti_a_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e281e-0608-4fb5-8bcb-57f827f422e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Alfoldvizugy_A_tulajdonos_onkormanyzatok_sokat_buknak_az_allam_meg_olcson_viheti_a_ceget","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Alföldvíz: sokat buknak a tulajdonos önkormányzatok, az állam viszont olcsón viheti a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma Ausztriában, amelyet november közepéig hűen követett a magyar járványkezelés. Ennek mostantól vége: Orbán Viktor bejelentése után egyértelmű, elengedtük az osztrák mintát. Ezzel viszont az ünnepi időszakban hatalmas rizikót vállalhat a magyar kormány. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma...","id":"20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba69ca6-c17d-4e78-89fc-2a1ebdb617e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","timestamp":"2020. december. 08. 06:15","title":"A kormány éppen akkor engedte el az osztrák laboratóriumot, amikor kiderült róla, hogy sikeres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aac828-33d8-4820-821f-19208b9cc879","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Bár a járvány miatt sok korábban külföldi munkát vállaló magyar hazatért, sokan már most szervezik a visszatérésüket. Ha nem a lefagyott turizmusban tudnának elhelyezkedni, mennének akár „húsosnak” is. Az eddigi tapasztalatok szerint a német vágóhidakon nyáron kialakult járványgócok miatti szigorítás sem visszatartó erő. ","shortLead":"Bár a járvány miatt sok korábban külföldi munkát vállaló magyar hazatért, sokan már most szervezik a visszatérésüket...","id":"20201208_magyar_vendegmunkasok_nemetorszag_ausztria_husipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94aac828-33d8-4820-821f-19208b9cc879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be6816-e0ae-4cd4-bc20-ea42cd207105","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_magyar_vendegmunkasok_nemetorszag_ausztria_husipar","timestamp":"2020. december. 08. 15:14","title":"Hentesnek is elmegy külföldre, aki eddig vendéglátózott, csak ne itthon kelljen munkát találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a NAV egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.","shortLead":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is...","id":"20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e691b65-8953-4be2-b4a0-48aafac8c20d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","timestamp":"2020. december. 09. 10:45","title":"Egy arannyal csaló banda több milliárdos vagyonát zárolta a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360...","id":"20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99e002-a918-4b48-8b48-1cf33c6e06ee","keywords":null,"link":"/360/20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","timestamp":"2020. december. 09. 08:16","title":"Radar360: Hatástalan az orosz vakcina, ha ráiszunk, orbáni úton a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert, az RMDSZ bejutott a parlamentbe, de utóbbi nehéz négyéves ciklus elé néz.","shortLead":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert...","id":"20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9735971-cf80-451e-accc-bf2b8da98e9f","keywords":null,"link":"/360/20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 14:00","title":"Borult a papírforma: előretörtek a szocdemek és a szélsőjobb Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]