[{"available":true,"c_guid":"0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai katonai vezetők többször hangoztatták, hogy a biotechnológiát a hadsereg is kamatoztathatná. Az Egyesült Államok most aggódik, hogy már nem csak tervekről van szó.","shortLead":"Kínai katonai vezetők többször hangoztatták, hogy a biotechnológiát a hadsereg is kamatoztathatná. Az Egyesült Államok...","id":"20201210_genszerkesztes_crispr_genetikai_ollo_szuperkatona_kina_hirszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838baadf-4c21-4389-b9d4-f5f2b59da36f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_genszerkesztes_crispr_genetikai_ollo_szuperkatona_kina_hirszerzes","timestamp":"2020. december. 10. 12:03","title":"Amerika szerint Kína titokban génszerkesztett szuperkatonákkal kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","shortLead":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","id":"20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcfca6-1335-4d60-96f0-05dde47ec268","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","timestamp":"2020. december. 10. 05:28","title":"Adóellenőrzést kapott a nyakába Joe Biden fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b1921b-4364-44e0-82ea-6c19b80a355d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern fejlesztés-gazdaságtan egyik úttörője, W. Arthur Lewis mosolyog ma a Google kereső főoldalán.","shortLead":"A modern fejlesztés-gazdaságtan egyik úttörője, W. Arthur Lewis mosolyog ma a Google kereső főoldalán.","id":"20201210_w_arthur_lewis_kozgazdasz_nobel_dij_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b1921b-4364-44e0-82ea-6c19b80a355d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef1459e-3569-4272-ac05-51c214bcdc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_w_arthur_lewis_kozgazdasz_nobel_dij_google","timestamp":"2020. december. 10. 06:33","title":"Kicsoda W. Arthur Lewis, miért van ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje példátlan viszályt idézett elő. ","shortLead":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje...","id":"20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7028fe85-3f26-4b0c-aaba-f45d20304c4f","keywords":null,"link":"/360/20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","timestamp":"2020. december. 10. 07:35","title":"Die Zeit: Az EU az értékközösséget választotta, és ez Orbánnak fáj a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint Szegedi Csanád átverte az Európai Parlament illetékes szerveit, amivel 155 millió forintos kárt okozott az EP költségvetésének.","shortLead":"A vád szerint Szegedi Csanád átverte az Európai Parlament illetékes szerveit, amivel 155 millió forintos kárt okozott...","id":"20201210_szegedi_csanad_volt_jobbik_ep_kepviselo_koltsegvetesi_csalas_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d19097-e414-486f-abbc-259387e0f5e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_szegedi_csanad_volt_jobbik_ep_kepviselo_koltsegvetesi_csalas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:30","title":"Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy korábbi jobbikos EP-képviselő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","shortLead":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","id":"20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876fef44-4ff9-4de3-8672-7309e783475e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","timestamp":"2020. december. 09. 12:44","title":"Legendás sportkocsinak állít emléket a limitált sorozatú új Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében.","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea4899-ef73-4c8b-8657-1853d917b784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","timestamp":"2020. december. 09. 15:05","title":"Luxuslakások helyett csúszás, feljelentések Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vannak a pesszimisták és a mérsékelt optimisták. Vajon kinek lesz igaza?","shortLead":"Vannak a pesszimisták és a mérsékelt optimisták. Vajon kinek lesz igaza?","id":"20201209_Egy_utolso_vacsora_oldhatja_meg_a_Brexitdramat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3c2571-dc85-4f2b-a47c-362b32317511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Egy_utolso_vacsora_oldhatja_meg_a_Brexitdramat","timestamp":"2020. december. 09. 14:07","title":"Egy utolsó vacsora oldhatja meg a Brexit-drámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]