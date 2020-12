Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2009-ben még több mint 220 százalékkal volt drágább napelemparkot építeni, mint szénerőművet. Mostanra fordult a kocka.","shortLead":"2009-ben még több mint 220 százalékkal volt drágább napelemparkot építeni, mint szénerőművet. Mostanra fordult a kocka.","id":"20201210_10_ev_alatt_majdnem_90_szazalekkal_csokkent_a_napenergia_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b298db4-8be1-42bf-9105-62e78c457718","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_10_ev_alatt_majdnem_90_szazalekkal_csokkent_a_napenergia_ara","timestamp":"2020. december. 10. 16:07","title":"Tíz év alatt majdnem 90 százalékkal csökkent a napenergia ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","shortLead":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","id":"20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243a1d0f-a1be-4c57-9b54-369c53c6ffa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2020. december. 09. 17:59","title":"Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","shortLead":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","id":"20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875665b7-dc0d-4a89-bc5d-427cecad95c9","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 10. 20:07","title":"Hamilton teszjei negatívak lettek, indulhat a szezonzárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje példátlan viszályt idézett elő. ","shortLead":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje...","id":"20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7028fe85-3f26-4b0c-aaba-f45d20304c4f","keywords":null,"link":"/360/20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","timestamp":"2020. december. 10. 07:35","title":"Die Zeit: Az EU az értékközösséget választotta, és ez Orbánnak fáj a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül leszerelni az uniós pénzeket blokkoló lengyel és magyar kormányt.","shortLead":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül...","id":"20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50116b01-5161-41f9-a845-99bd2886403d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","timestamp":"2020. december. 09. 15:59","title":"Ralit hozott a vétóügyi fordulat a magyar és lengyel tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték a politikai erőtérben.","shortLead":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték...","id":"202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab93ed-f102-4743-9557-e37cc044375d","keywords":null,"link":"/360/202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","timestamp":"2020. december. 11. 12:00","title":"Az ideológia a fontos, nem az esztétika - szaporodó kurzusszobrok a köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","shortLead":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","id":"20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b610988-9a82-4164-8ce4-73bef00e9c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","timestamp":"2020. december. 10. 15:33","title":"Az igazi szupercsapat: ők indulnak a Hold újbóli meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","shortLead":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","id":"20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b9b71-ac76-4f49-888b-e9905a0cfe3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","timestamp":"2020. december. 10. 14:31","title":"Japánba már a koronavírus harmadik hulláma érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]