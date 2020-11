Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb szuperszámítógépénél.","shortLead":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb...","id":"20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c11cc-9954-40d1-91f7-d9ae2d4d704a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","timestamp":"2020. november. 30. 11:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb processzora, 400 000 mag dolgozik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0d2cc3-387b-45ba-8a9b-3bdc7209f13b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártósoron elhelyezett szenzorokból beérkező adatok elemzésével a Ford valenciai gyárában már azelőtt képesek kiszűrni a gyártósor potenciális meghibásodásait, mielőtt azok bekövetkeznének.","shortLead":"A gyártósoron elhelyezett szenzorokból beérkező adatok elemzésével a Ford valenciai gyárában már azelőtt képesek...","id":"20201128_ford_valencia_big_data_gyartosor_meghibasodasok_eszlelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0d2cc3-387b-45ba-8a9b-3bdc7209f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b96429-091e-4397-9f48-8ff6b3650c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_ford_valencia_big_data_gyartosor_meghibasodasok_eszlelese","timestamp":"2020. november. 28. 15:03","title":"A Ford egyik gyárában már az előtt látják a mérnökök, hogy baj lesz, hogy az megtörténne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat eddig évi egymillió forinttal támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Mesemúzeumot. A program ellen továbbra sincs kifogásuk, csak Demeter Szilárd ellen.","shortLead":"Az önkormányzat eddig évi egymillió forinttal támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Mesemúzeumot...","id":"20201130_I_kerulet_Petofi_Irodalmi_Muzeum_Demeter_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc442f82-7f08-4038-9a1b-7490e9ea4200","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_I_kerulet_Petofi_Irodalmi_Muzeum_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 09:14","title":"Az I. kerület szerződést bont a Demeter Szilárd vezette PIM-mel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával is megpróbálkozott. Ott érték tetten.","shortLead":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával...","id":"20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33321b-035d-4c47-83e0-fa3da8695ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","timestamp":"2020. november. 29. 13:03","title":"Gyújtogató járt a budapesti belvárosban, videón, ahogy elkapják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az Egyesült Királyságban 3500 PlayStation 5-öt vásárolhatott fel konzolüzérek egy csoportja, hogy aztán túlárazva eladja azokat. Az incidens levét a tisztességes felhasználók isszák meg.","shortLead":"Csak az Egyesült Királyságban 3500 PlayStation 5-öt vásárolhatott fel konzolüzérek egy csoportja, hogy aztán túlárazva...","id":"20201129_playstation_5_ps5_nyereszkedes_konzoluzerek_egyesult_kiralysag_keszlethiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c45cb7-681e-4adc-9f97-2e31556fc0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_playstation_5_ps5_nyereszkedes_konzoluzerek_egyesult_kiralysag_keszlethiany","timestamp":"2020. november. 29. 20:03","title":"Több ezer PlayStation 5-öt vásárolhattak fel, hogy aztán méregdrágán eladják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János főorvos az M1-en.","shortLead":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János...","id":"20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba12b8d-07b8-4365-84b4-9b1e3e81248f","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 28. 14:40","title":"Szlávik János arra tippel, még karácsony előtt tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú és rögös utat járt be a Microsoft kétkijelzős eszköze, de úgy tűnik, megérte: a neves Time magazin értékelése alapján ott a helye az idei év legnagyszerűbb találmányai között.","shortLead":"Hosszú és rögös utat járt be a Microsoft kétkijelzős eszköze, de úgy tűnik, megérte: a neves Time magazin értékelése...","id":"20201129_time_magazin_2020_legjobb_talalmanyai_microsoft_surface_duo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9987f6fc-16c5-440b-a625-c0690715ece0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_time_magazin_2020_legjobb_talalmanyai_microsoft_surface_duo","timestamp":"2020. november. 29. 09:03","title":"A Time magazin szerint végül leválthatja a telefonokat a Microsoft Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Pakisztán egyetlen ázsiai elefántbikájának, a 36 éves Kaavannak a tarthatatlan életkörülményeire az énekes-színész Cher hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Pakisztán egyetlen ázsiai elefántbikájának, a 36 éves Kaavannak a tarthatatlan életkörülményeire az énekes-színész Cher...","id":"20201129_Uj_otthona_fele_tart_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206a3e58-84d6-4864-a831-80966f360df4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_Uj_otthona_fele_tart_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. november. 29. 17:38","title":"Új otthona felé tart „a világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]